Renu Dhariyal utiliza las redes sociales para compartir trucos de belleza con productos naturales en internet

Dhariyal no se ha cortado el pelo en los últimos nueve años y en su cuenta desvela su secreto

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Renu Dhariyal se ha convertido en la mujer con el pelo más largo del mundo por la organización Guinness World Records. Su melena mide 271,50 centímetros de longitud. "¡Renu Dhariyal (India) tiene el cabello más largo del mundo! Ha obtenido el récord de la melena más larga en una persona viva", anunció en X la organización.

Dhariyal, que nació en el estado de Uttarakhand, en el norte de la India, superó el anterior registro que ostentaba la ucraniana Aliia Nasyrova (257,33 cm) tras ser verificada por la entidad en la localidad de Haldwani.

"Llevo dejándome crecer el pelo de forma continua desde 2015. En la cultura india, el pelo largo se considera un símbolo de extrema belleza y tradición", explicó Dhariyal a la organización.

No se ha cortado el celo en los últimos nueve años

Renu Dhariyal utiliza las redes sociales para compartir trucos de belleza con productos naturales en internet. Ella misma afirma que no se ha cortado el pelo en los últimos nueve años y en su cuenta destaca que su melena es tan larga gracias al uso de champús y aceites que ella misma elabora en casa. "Mi secreto es completamente natural. Evito los productos químicos", resalta en internet.

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El uso de estos aceites es muy común en la India, donde el cuidado del cabello forma parte de la rutina diaria y de la tradición ayurvédica, que se basa en la hidratación con aceites de coco, sésamo o amla. Dhariyal cree que este hito puede ayudar a que se conozca más a su comunidad local que se encuentra a los pies del Himalaya. Y todo gracias a su melena que roza casi los tres metros.