Asun Chamoso 18 JUL 2026 - 16:56h.

Flock Drone Art Studio logra el récord Guinness a la frase más larga creada con drones

La empresa catalana ha batido el récord europeo de mayor número de drones volando a la vez

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GironaEl espectáculo de drones que maravilló al mundo en la bendición de la torre de Jesús de la Sagrada Familia ha marcado un antes y un después en Flock Drone Art Studio. "Fue muy viral y muy visible. Tocó la emoción y eso nos ha llevado a una gran repercusión tanto nacional como internacional y nos llaman mucho más", asegura Fran Arnau, CEO y cofundador.

Una oportunidad artística en la que 700 drones dieron forma al "movimiento de Gaudí mirando la Sagrada Familia y su misma escritura transcrita con los drones en directo. Es un proyecto que nos ha llenado a nivel personal y nos traerá un rédito económico, que nos hace pensar que será un buen año", apunta Arnau.

Un encargo del director creativo Igor Cortadellas para un homenaje a Gaudí con drones, "haciendo aparecer al creador y que entregara con su mirada su obra a la ciudad y acabar con el colofón final, que es la frase que define el proyecto de la Sagrada Familia, que es: primero, el amor y después, la técnica".

Doble récord

Y de la magia de la Sagrada Familia a entrar en la historia en el festival aéreo Air Invictus, en Oporto (Portugal). "Era un reto a nivel tecnológico, motivacional para el equipo y para la empresa, de comunicación y comercial. Da algo más de glamour", subraya el cofundador. Con 3.097 drones han obtenido el récord Guinness a la frase más larga dibujada en el cielo: "3100 drones e um propósito: quando sonhamos juntos, não existe impossível".

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Y con esos 3.097 drones también han batido el récord europeo de mayor número volando de forma simultánea en un espectáculo de luz y arte aéreo: "Es sobre la historia de la aviación de Portugal con imágenes como un astronauta, un satélite, tres aviones y emblemas de la ciudad".

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Unos retos no solo creativos. "Hay una tecnología detrás que permite sincronizarlos. Se inicia a nivel informático con el diseño, con un programa de animación 3D y se hacen los dibujos a través de puntillismo. Cada dron tiene una luz, que es un pixel, que lo que hace es poner en una disposición en el espacio y crea el efecto óptico de ver una frase o un avión. El segundo paso es programar la ruta del dron. Y, por último, en el espacio de vuelo, con la tecnología, se consigue tener un error de solo un centímetro".

"El cielo es nuestro lienzo"

Otra frase es la que marca el espíritu de Flock Drone Art Studio: "Uno de nuestros lemas es 'El cielo es nuestro lienzo'. Somos artistas que intentamos emocionar a través de los drones, que son la luz. Dibujamos en un lienzo infinito, que es el cielo, que nos permite, en la oscuridad de la noche, poder iluminar y pintar".

Un sueño que empezó a finales de 2018. Fran Arnau, como aficionado a la fotografía, fue de los primeros en España en usar drones para tomar imágenes desde el aire. En un curso para apostar por esta tecnología, propuso hacer espectáculos de drones con luces, tal como veía que se hacía en Suiza. La propuesta ganó un concurso para que financiaran la empresa que formó con Joan Pleixats, Ernest Biosca y Mas Vinyoles Venture Factory.

Mirando atrás, "hay mucho trabajo detrás, y cuando ves el espectáculo de la Sagrada Familia con todo el esfuerzo y el trabajo de la coordinación de equipos de ideas creativas, hay un orgullo. Al inicio, nos sentábamos y decíamos: 'Cuando se acabe la Sagrada Familia, lo tendremos que hacer'. Fuimos visionarios al ver que había una oportunidad de hacer algo diferente con los drones y lo hemos sudado porque era más difícil de lo que pensábamos, pero ahora tenemos una satisfacción brutal de haber conseguido estos hitos".

El primero, una cabalgata digital

"El primer espectáculo que se hizo en la Península fue en Manresa. Fue en enero de 2021. Hicimos una cabalgata de Reyes digital, por la pandemia", recuerda. De ahí, levantaron el vuelo y la ascensión fue "meteórica porque empezamos con 50 drones y ahora volamos 3.100. Hacemos unos 50 espectáculos anuales y este año podemos batir el récord por la repercusión, llegando a los 60".

Ahora, como empresa consolidada, con un equipo multidisciplinar de 16 trabajadores, ofrece espectáculos "a la carta, como la Sagrada Familia, en el exterior o en recintos cerrados, y por catálogo, que ya están diseñados, como del espacio, de ecologismo o de un zoo aéreo".

No faltan los pirodrones: el mismo dron es capaz de cargar una pirotecnia y dispararla. "Es para dar más énfasis a las figuras y buscar que nadie se aburra. Podemos hacer cosas que no hace la pirotecnia, como crear figuras o una narrativa visual, pero no podemos transmitir olor o sonido, y nunca acabará de sustituirla, como el vinilo en la música", señala el CEO.

Y para continuar emocionando en el lienzo del cielo infinito, "el camino es ir aumentando el volumen de drones para explicar con más detalle, más historias y añadir otros efectos como el láser, integrar música en directo y también el efecto tierra, que es llevar el espectáculo del cielo a la tierra".