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En el garaje de Ángel se encuentra la mayor colección de llaveros del mundo. El sevillano ha sido la primera persona en batir un récord Guinness por ello.

Ángel ha compartido en 'El diario de Jorge' su ilusión por el nuevo reto que tiene por delante. "Quiero renovar el diploma cuando llegue a los 100.000 llaveros", explica como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

El origen de su bonita afición

El sevillano conisiguió el récord cuando tenía 62.256 llaveros. Ahora tiene 92.760, por lo que le podría quedar todavía tiempo para logar el segundo hito. "Esto no es de un día o dos", admite en el programa de Telecinco.

Ángel cuenta qué es lo que más le atrae de su afición. "Lo bonito del coleccionismo es el intercambio, como los niños que tenían el álbum de cromos", relata el invitado.

El sevillano explica que fue a los 7 años cuando empezó a coleccionar llaveros. Ante los espectadores, Ángel ha mostrado su primer llavero. "Me lo regaló mi tío Antonio, fue el comienzo de todo esto", manifiesta. Hay otro que también le llena de amor. "En este otro llavero están las cenizas de mi madre", dice mientras lo enseñaba.