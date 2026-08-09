Iván Sevilla 09 AGO 2026 - 18:43h.

El pez de gran tamaño había estado persiguiendo por el mar a una persona hasta quedar varado en la arena

De unos 300 kilos de peso, el ejemplar que estaba herido fue grabado en vídeo revolviéndose en la playa del Ancón

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MálagaSorpresa y momentos de incertidumbre en una playa de Marbella (Málaga) este 8 de agosto por la presencia de un enorme atún desorientado que causó revuelo entre bañistas tras alcanzar la orilla.

"De unos 300 kilos de peso, en unas imágenes se ve que había estado persiguiendo a un hombre que nadaba a toda velocidad para huir de él y finalmente quedó varado en la arena", informa la reportera de Informativos Telecinco Beatriz Simó.

Decenas de testigos que se encontraban en esos momentos en el lugar "vieron que sangraba por las branquias, por lo que pudo resultar herido con algún artilugio de pesca anteriormente", añade después de haber hablado con ellos.

Lo devolvieron al mar "usando tumbonas y sillas"

Ante tal situación, lograron devolver al pez mar adentro "usando tumbonas y sillas", según los bañistas a quienes entrevistó la periodista en la playa marbellí del Ancón, donde ocurrió un hecho "insólito".

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Un vídeo grabado por uno de los que presenciaron la escena se volvió viral en redes sociales. En él se observa cómo el atún aletea sin cesar, nervioso, desesperado e inquieto por regresar a una mayor profundidad del agua.

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En cuanto aparece el ejemplar allí y empieza a salpicar con sus movimientos, se acercan a verlo tanto adultos como niños con sus móviles para inmortalizar la curiosa circunstancia.

"Tartar de atún rojo para todos", comenta con guasa un usuario en un grupo de Facebook llamado 'Marbella se queja'. "Con eso tienes pescado rico para tres meses", dice José Luis también.

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"Faltó la música de tiburón al que nadaba"

El humor ha seguido siendo protagonista de muchas otras reacciones de personas en internet. "Faltó la música de tiburón al que nadaba", compara Marcos con la popular y mítica película de 1975.

Precisamente hay gente que piensa que el bañista que huía "le habrá parecido de todo menos un atún". "Como para preguntarle qué pez era...", manifiesta José Alberto, mientras que Cinthia apunta: "Nos reímos, pero pobre... qué susto".