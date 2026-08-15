La red practicaba amputaciones estéticas ilegales de orejas y rabo, utilizando documentación falsificada

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La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a 20 personas en el marco de la operación Goscan por comercializar perros con amputaciones ilegales de orejas y rabo por toda España, según ha informado este sábado el Cuerpo. En concreto, ha detenido a 14 de ellas, las otras seis están siendo investigadas. Se les acusa de delitos contra los animales, intrusismo laboral y falsedad documental.

La red practicaba amputaciones estéticas ilegales de orejas y rabo, utilizando documentación falsificada para aparentar que las intervenciones se habían realizado legalmente. Operaba en distintos puntos del territorio nacional y mantenía además una actividad internacional que incluía la exportación y venta de ejemplares en México.

La investigación se inició después de que un mastín italiano ingresara en un hospital veterinario de Cáceres (Extremadura) debido a una patología médica. Durante la atención al animal, los veterinarios detectaron que presentaba amputaciones recientes en las orejas y el rabo.

Un criadero en Alicante

Los agentes identificaron al propietario del perro, que aportó una certificación según la cual las intervenciones habían sido realizadas en Rusia, país donde este tipo de prácticas estéticas están permitidas. Sin embargo, confirmaron que el documento era falso: había sido elaborado para aparentar la legalidad de las amputaciones y eludir la normativa española.

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Las pesquisas llevaron a los agentes hasta el criadero de procedencia del animal, ubicado en Alicante. En una primera fase de la operación detuvieron a tres personas: el propietario del mastín y los dos responsables del criadero. De forma posterior, los investigadores destaparon un entramado más amplio, liderado por la propietaria del criadero, su pareja sentimental y una tercera persona, amiga de ambos, que también fue detenida.

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De acuerdo con la Guardia Civil, la organización se dedicaba a la comercialización de ejemplares caninos y llegaba a pactar con los compradores la realización de cortes de orejas y rabo en función de sus preferencias estéticas.

Vídeos explicativos de cómo realizar las curas

En este marco, les entregaba documentación falsificada para aparentar que las amputaciones habían sido realizadas legalmente. Asimismo, les enviaba vídeos explicativos en los que mostraban cómo realizar los cuidados posteriores y cómo curar las heridas provocadas por las intervenciones.

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Los investigadores han constatado que tanto vendedores como compradores conocían la ilegalidad de las intervenciones y la falsedad de la documentación utilizada para justificarlas. Por estos hechos, seis personas están siendo investigadas penalmente.

A su vez, los agentes han comprobado que varios compradores adquirieron inicialmente los perros con las orejas y el rabo intactos y de manera posterior decidieron someterlos por iniciativa propia a este tipo de cirugías. Debido a ello han detenido a otras nueve personas.

Detenido un veterinario colegiado

La investigación también ha permitido descubrir la participación de un veterinario colegiado, que fue detenido por su presunta colaboración con la organización. Según las pesquisas, este profesional proporcionaba a la responsable del criadero pasaportes y documentos oficiales en blanco que ya estaban firmados y sellados con su número de colegiado. Después, la titular del criadero se encargaba de cumplimentar dichos documentos.

Además, los investigadores también comprobaron que esta mujer implantaba los microchips a los cachorros de las camadas, pese a carecer de la titulación o habilitación veterinaria necesaria para realizar esta práctica. Las diligencias policiales instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente de Novelda (Alicante).