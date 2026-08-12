Varios ayuntamientos pagan por adoptar un perro o gato abandonado

Adoptar un animal abandonado en España sale hoy, en el mejor de los casos, gratis

Las ayudas para combatir la soledad no deseada en mayores llegan a más ciudades

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Que alguien reciba dinero por adoptar un animal abandonado sigue siendo, en la mayoría de los ayuntamientos españoles, una idea que suena a imposible. Y sin embargo, la tendencia es ir en esa dirección.

Según el estudio Él Nunca Lo Haría 2025, ese año ingresaron en los centros de acogida españoles más de 285.000 perros y gatos, confirmando el estancamiento del abandono desde 2020. Y lo que es peor, que las adopciones cayeron un 9%, la bajada más pronunciada en siete años.

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Con estas cifras en mente, cada vez hay más administraciones locales y autonómicas que han decidido dejar de pedir dinero por adopción y empezar a ponerlo. Aunque no exista un plan nacional, hay ya líneas concretas a nivel autonómico, municipal y fiscal que compensan económicamente al adoptante.

Galicia: hasta 150 euros por perro y 125 por gato

El programa más generoso vigente es el que la Xunta de Galicia lanzó en 2024 y ha renovado en 2025 y 2026. Su orden reguladora fija ayudas de hasta 150 euros por adoptar un perro y hasta 125 euros por adoptar un gato en cualquiera de los 39 centros de recogida autorizados que están inscritos en el Registro Gallego de Núcleos Zoológicos.

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La ayuda cubre íntegramente los gastos que el centro puede repercutir sobre el nuevo propietario, como pueden ser la identificación mediante microchip, la desparasitación, la vacunación y la esterilización. En la práctica, el adoptante no paga nada por acoger a su nuevo compañero.

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Los requisitos son razonables y se quedan en que el animal debe proceder de un centro autorizado, el beneficiario debe comprometerse a no transmitir la titularidad del animal a otra persona salvo en casos justificados como enfermedad, incapacidad sobrevenida o vulnerabilidad económica, y solo se admiten hasta dos adopciones por persona.

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Outeiro de Rei: cuando es el ayuntamiento quien paga

Fuera de la esfera autonómica, algunos consistorios han empezado a activar líneas específicamente municipales. El ejemplo más reciente lo protagoniza el Ayuntamiento de Outeiro de Rei, en Lugo, que ha aprobado para 2026 una ayuda económica de 100 euros por cada perro adoptado en la residencia canina municipal Garatuxa.

La ayuda se puede solicitar hasta el 31 de diciembre de 2026 y exige tres compromisos elementales: no estar inhabilitado para la tenencia de animales, estar al corriente de obligaciones tributarias y no abandonar al animal manteniéndolo en buenas condiciones. Es probablemente el modelo más replicable para consistorios pequeños con residencias caninas saturadas.

Andalucía: la vía fiscal por la puerta del IRPF

Andalucía ha optado por un camino distinto pero complementario: la deducción fiscal. Los Presupuestos autonómicos para 2026 incluyen una deducción en el IRPF de hasta 100 euros por adoptar o comprar un animal de compañía en un centro de acogida.

El mecanismo permite descontar el 30% de los gastos veterinarios durante el primer año de convivencia en caso de compra, prorrogable durante tres años en caso de adopción, y durante toda la vida del animal si este procede de un centro público. La medida está dirigida a contribuyentes con base imponible de hasta 80.000 euros en tributación individual y hasta 100.000 en conjunta.

Ayuntamientos que cubren los gastos veterinarios

Hay otra vía indirecta pero igualmente eficaz: los municipios que entregan al animal ya identificado, vacunado y esterilizado sin coste adicional. Es el modelo del Centro de Protección Animal del Ayuntamiento de Madrid, que entrega los animales con revisión veterinaria, chip, vacunación y esterilización de forma gratuita.

El Ayuntamiento de Zaragoza mantiene, por su parte, una fórmula intermedia: cobra 75 euros por adopción de un perro y 50 por la de un gato, según su ordenanza fiscal 24.16, pero cubre por otras vías los tratamientos posteriores. En términos comparativos con el precio real de un microchip, la vacunación completa y una esterilización quirúrgica, que en el sector privado puede superar los 250 euros por perro, la operación sigue saliendo muy favorable para el adoptante.

El marco empuja: la Ley 7/2023

Este mapa creciente de ayudas no es casual. La Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, que entró en vigor el 29 de septiembre de 2023, obliga a las comunidades autónomas a elaborar programas territoriales de protección animal orientados específicamente a "eliminar los maltratos animales y a reducir el abandono de animales de compañía", entre cuyos ejes prioritarios figura el fomento explícito de la adopción.

Sumadas todas las capas, adoptar un animal abandonado en España sale hoy, en el mejor de los casos, gratis. Y en muchos otros, se acerca al ahorro real del millar de euros que cuesta poner en circulación a un cachorro con chip, vacunas al día y esterilización. Basta con saber dónde llamar.