Estas influencers promueven e imitan los roles de género tradicionales para ganar grandes fortunas

Estas mujeres venden una vida con encanto rústico, aunque la realidad es muy diferente a esto

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El fenómeno 'tradwife' arrasa en Estados Unidos desde hace años. Se trata de un movimiento en redes sociales en el que mujeres influencers muestran la vida perfecta siendo ama de casa, al estilo de los años 50. Enseñan un hogar perfecto al servicio del marido pero, ¿qué hay detrás de estas creadoras de contenido?

Ellas venden la mujer perfecta tradicional, una ama de casa impecable que cocina, limpia y cría a sus hijos. Una vida con encanto rústico, aunque la realidad es muy diferente a esto.

Niñeras, imperios multimillonarios y un gran negocio

Estas influencers promueven e imitan los roles de género tradicionales. Presentan a sus maridos como los principales proveedores de la familia mientras ellas se dedican a la crianza de sus hijos y el cuidado del hogar. Pero en la vida real son ellas las que mantienen a toda la familia con su trabajo, cuentan con niñeras y acumulan imperios multimillonarios.

La autora estadounidense Caro Claire Burke, autora del libro 'Yesteryear', muestra la ironía que ilustra este fenómeno de las influencers que se presentan como mujeres tradicionales. En esta obra, que se adaptará al cine, se cuenta la historia de Natalie, una mujer de 32 años que trabaja como influencer y que se presenta como una esposa tradicional. De repente, es transportada al siglo XIX y, cuando el teatro se convierte en realidad, los "buenos tiempos" dejan de parecer tan placenteros.

Aunque este falso perfil está poco alimentado en España, en Estados Unidos es todo un fenómeno lleno de hipocresía formado por mujeres que manejan imperios mostrándose como esposas sumisas.