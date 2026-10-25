Marta Egea 25 OCT 2026 - 20:00h.

Los búhos giran la cabeza hasta unos 270 grados, no los 360 grados que se dicen gracias a adaptaciones únicas en su cuello

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MadridHay pocas imágenes que resulten tan inquietantes y fascinantes como la de un búho girando la cabeza hasta casi mirar hacia atrás. Su cuerpo permanece quieto, sus ojos fijos y, de pronto, su cabeza rota con una flexibilidad asombrosa. De ahí nace una de las creencias más repetidas sobre estas aves: pueden girar la cabeza 360 grados.

La realidad es menos impactante, aunque no menos asombrosa. No son 360 grados, pero muchas especies sí que pueden rotarla hasta unos 270 grados, es decir, tres cuartas partes de un círculo. El mito se puede entender. Para un observador humano, un giro de 270 grados ya parece casi una vuelta completa.

Además, estas aves suelen mover la cabeza con tanta rapidez y precisión que el gesto puede resultar aún más llamativo. Pero el truco no está en una articulación mágica ni en que su cuello sea muy elástico. Está en una combinación muy concreta de adaptaciones anatómicas: más vértebras cervicales, ojos prácticamente fijos, vasos sanguíneos preparados para no colapsar y una estructura ósea que permite una movilidad extrema sin cortar el riego al cerebro.

No son 360 grados, pero 270 ya es mucho

Este es el dato clave: los búhos pueden girar la cabeza alrededor de 270 grados. Aunque no es una rotación completa, sí es mucho más de lo que puede hacer un ser humano. Una persona puede mover el cuello hacia un lado y hacia otro, pero intentar un giro extremo dañaría músculos, vértebras, ligamentos y vasos sanguíneos.

En los búhos, esa capacidad forma parte de su forma de vida. Son depredadores especializados, muchos de ellos nocturnos, y necesitan localizar presas con enorme precisión. Si un ratón se mueve entre la hierba o una rama cruje en la oscuridad, el búho debe orientar la cabeza de manera rápida y exacta.

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Este giro no es un capricho visual. Es una herramienta de caza y supervivencia. Les permite explorar el entorno sin desplazar todo su cuerpo, algo muy útil cuando están posados y necesitan pasar desapercibidos.

Sus ojos no se mueven como los nuestros

Una de las razones por las que los búhos giran tanto la cabeza está en sus ojos. Aunque solemos fijarnos en el cuello, el origen del movimiento empieza en su mirada. Los ojos de los búhos son grandes, tubulares y están muy adaptados para captar luz. Esa especialización les ayuda a ver en condiciones de poca luz, pero tiene una consecuencia: sus ojos apenas pueden moverse dentro de sus órbitas.

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Las personas podemos mirar hacia un lado sin girar la cabeza, porque nuestros ojos se desplazan con bastante libertad. Un búho no tiene esa misma capacidad. Para cambiar su punto de vista tiene que mover la cabeza entera.

Catorce vértebras cervicales: el doble de las nuestras

El segundo detalle está en el número de vértebras del cuello. Los humanos tenemos siete vértebras cervicales. Los búhos tienen catorce. Ese mayor número de piezas óseas permite repartir el movimiento a lo largo de más articulaciones.

En vez de forzar un solo punto del cuello, la rotación se distribuye entre varias zonas. Esto reduce el riesgo de lesión y permite alcanzar ángulos que serían imposibles para otro tipo de mamífero. Además, el cuello del búho no es tan simple como parece bajo las plumas. Suele estar parcialmente oculto, lo que da la impresión de que la cabeza gira directamente sobre el cuerpo.

¿Cómo no se corta el riego sanguíneo?

El cuello flexible explica parte del fenómeno, pero no todo. El gran misterio durante años fue cómo pueden girar tanto la cabeza sin dañar los vasos sanguíneos o interrumpir el flujo de sangre al cerebro. En una persona, una torsión de esas características puede comprimir arterias, dañar tejidos o tener consecuencias graves. En los búhos, la circulación está adaptada para soportar ese tipo de movimientos.

Los estudios anatómicos han mostrado que las arterias y los espacios óseos por donde pasan tienen características especiales. Los canales de algunas vértebras son más amplios que las arterias, lo que deja margen para que los vasos se muevan durante la torsión. También tienen un sistema circulatorio preparado para esa flexibilidad con conexiones vasculares y zonas capaces de actuar como reserva de sangre, ayudando a mantener el suministro al cerebro y los ojos mientras la cabeza gira.

El oído tiene mucho que ver con este movimiento

El movimiento de cabeza de los búhos también tiene que ver con la audición. Muchas especies tienen una capacidad extraordinaria para localizar sonidos. Algunas presentan orejas colocadas de forma asimétrica, lo que les ayuda a calcular de dónde viene un ruido con mucha precisión.

Cuando un búho inclina, gira o balancea la cabeza, no está simplemente “posando” de forma curiosa. Está recogiendo información. Estos movimientos le permiten ajustar la visión, triangular distancias y ubicar mejor una presa.

Por eso los búhos no suelen girar el cuello en grandes rotaciones, sino en pequeños movimientos, inclinaciones y balanceos que cumplen una función sensorial muy importante.