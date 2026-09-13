Qué nombres están prohibidos en España por el Registro Civil

Marta Egea 13 SEP 2026 - 18:00h.

La ley española no tiene una lista cerrada de nombres prohibidos, pero el Registro Civil puede rechazar aquellos que perjudiquen la dignidad del menor o dificulten su identificación

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MadridEl Registro Civil puede rechazar un nombre si considera que incumple los límites legales. Eso no quiere decir que exista una lista cerrada de nombres prohibidos que sirva para todos los casos. En realidad, la ley española funciona con criterios generales: protege la dignidad de la persona, evita nombres que puedan crear confusión y limita el número de nombres que pueden inscribirse.

Nombres que sean contrarios a la dignidad

La primera gran prohibición es la más importante: no se pueden imponer nombres que puedan afectar a la dignidad de la persona. Serían nombres que puedan resultar ofensivos, degradantes, humillantes o claramente perjudiciales para el niño o la niña.

Entrarían insultos, palabras malsonantes, expresiones vejatorias o nombres que puedan convertir al menor en objeto de burla. La ley no hace una lista cerrada, pero el criterio es claro: el nombre no puede ser una carga ofensiva para la persona que lo lleva.

Nombres que perjudiquen objetivamente al menor

Aunque la Ley 20/2011 habla de nombres contrarios a la dignidad, el criterio práctico sigue siendo proteger al menor de elecciones que puedan perjudicarle. No se trata de prohibir nombres raros, sino de evitar aquellos que puedan causarle un daño evidente en su vida diaria.

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Por ejemplo, un nombre asociado a algo violento, cruel, obsceno o especialmente negativo podría tener problemas en el Registro Civil.

Nombres que, unidos a sus apellidos, resulten ridículos

A veces el problema no está solo en el nombre, sino en cómo queda con los apellidos. Un nombre puede ser válido por sí mismo, pero resultar inadecuado al combinarse con el primer y segundo apellido.

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El Registro Civil puede valorar si el conjunto completo provoca una frase ridícula, un juego de palabras ofensivo o una expresión contraria al decoro.

Nombres que hagan confusa la identificación

Otro límite fundamental en España es que el nombre no puede hacer confusa la identificación de la persona. El objetivo es que el nombre sirva para identificar claramente al niño o a la niña en documentos, trámites, colegio, sanidad y vida cotidiana.

Esto puede afectar a nombres que parezcan apellidos, códigos, siglas incomprensibles, palabras sin uso como nombre o combinaciones difíciles de registrar de forma clara.

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Nombres que solo sean números

Los nombres formados por cifras pueden plantear problemas porque no funcionan como nombre propio en sentido habitual. En España, el Registro Civil busca que el nombre pueda escribirse, pronunciarse e identificar a la persona.

Un número escrito con letras podría valorarse de otra manera según el caso, pero una cifra como nombre resulta muy complejo de justificar.

Nombres con símbolos, emojis o signos extraños

Un nombre debe poder figurar correctamente en documentos oficiales. Por eso, símbolos, emoticonos, signos matemáticos o caracteres sin valor lingüístico pueden ser rechazados.

El Registro Civil no funciona como un usuario de redes sociales: el nombre debe poder utilizarse en certificados, DNI, pasaporte, historial médico y documentos administrativos.

Nombres excesivamente largos

En España no se pueden poner más de dos nombres simples o un nombre compuesto. Esta limitación evita que el nombre se convierta en una cadena interminable de palabras que pueda dificultar la identificación.

Por tanto, no se puede inscribir a un bebé con tres, cuatro o cinco nombres simples acumulados. La norma permite elegir, como también obliga a simplificar.

De la misma manera, tampoco permite varios nombres compuestos encadenados. No se puede convertir la inscripción en una sucesión de nombres dobles.

Repetir nombre de un hermano o hermana vivo

En España no se puede imponer a un recién nacido el mismo nombre que ya tenga un hermano o hermana con idénticos apellidos, salvo que dicho hermano o hermana haya fallecido. Esto se hace para evitar confusión dentro de la misma familia y en la documentación oficial. Si dos hermanos vivos con los mismos apellidos tuvieran exactamente el mismo nombre, la identificación sería mucho más compleja.

Nombres que sean diminutivos puramente familiares

Los diminutivos han sido tradicionalmente una zona delicada. Hoy hay formas cortas que sí funcionan como nombres propios como Lola, Leo, Teo, Álex o Nacho. El problema llega con diminutivos puramente familiares o infantiles que puedan no considerarse nombre propio o resultar impropios.

Nombres inventados que no identifican bien

Los nombres inventados no están prohibidos de forma automática, de hecho hay bastante libertad. El problema llega cuando el nombre inventado resulta ofensivo, impronunciable, confuso o perjudicial para el menos. Es decir, inventar no está prohibido, pero perjudicar o confundir, sí.

Nombres que parezcan bromas

El nombre de un bebé no debería ser una broma privada de los padres. Si el Registro Civil aprecia que el nombre puede ridiculizar al menor, puede rechazarlo. Esto puede incluir juegos de palabras, referencias humorísticas, combinaciones absurdas o nombres escogidos solo para llamar la atención.

Nombres que sean marcas comerciales si confunden o perjudican

Aunque no hay una regla que diga que toda palabra de marca esté automáticamente prohibida como nombre. Si una marca comercial no funciona como nombre propio, genera confusión o puede perjudicar al menor, podría ser rechazada

Nombres de objetos comunes si resultan impropios

España permite cierta creatividad, pero no cualquier palabra común tiene por qué ser aceptada como nombre. Si el término escogido es un objeto, una cosa o una palabra que no se percibe como nombre propio y puede perjudicar al menor, podría ser rechazado.