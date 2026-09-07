Se trata de una nueva forma de sepultura más respetuosa con medio ambiente, al integrarse en la tierra en mucho menos tiempo que un ataúd tradicional

Un agricultor cultiva una calabaza gigante de 370 kilos y la dona a un comedor social de Cádiz: "Qué barbaridad"

Compartir







Una mujer de Sídney, en Australia, se ha convertido en la primera persona de Australia en ser enterrada en un ataúd de hongos. Se trata de una nueva forma de sepultura más respetuosa con medio ambiente.

Carolyn, de 70 años, recibió un servicio fúnebre en Faulconbridge el viernes antes de ser enterrada en el cementerio de Springwood en las Montañas Azules, Nueva Gales del Sur. El ataúd fue desarrollado por la empresa holandesa Loop Biotech y se cultiva a partir de micelio, la red de raíces de una colonia de hongos, mezclado con fibras de cáñamo obtenidas de residuos agrícolas.

El material se compacta alrededor de un molde en una sala con temperatura controlada y tarda aproximadamente una semana en adquirir la forma de un ataúd. Una vez enterrado, tarda unos 45 días en integrarse en la tierra en comparación con los hasta 50 años que tarda un ataúd de madera tradicional.

PUEDE INTERESARTE La Isla de los Faisanes, un pequeño territorio que cambia de administración entre España y Francia cada seis meses

El proceso es similar al compostaje, ya que el cuerpo y el ataúd se biodegradan suavemente y se transforman en tierra rica en nutrientes. El esposo de Carolyn, Donald, explicó a ‘The Guardian’ que elegir el ataúd de setas estaba en consonancia con los valores de su esposa de contribuir al medio ambiente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

“Siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás. Es muy fiel a su personalidad que, incluso después de su muerte, siga haciendo algo por los demás y, al mismo tiempo, devolviendo algo a la naturaleza”, dijo.

Si bien Carolyn es la primera persona en ser enterrada en un ataúd en Australia, el fundador de Loop Biotech, Bob Hendrikx, dijo que ha habido miles de personas más en Europa y Estados Unidos. “Hace cinco años, cuando empecé, había mucho interés por parte de Australia”, dijo Hendrikx. “En aquel entonces era un poco más difícil realizar envíos al extranjero”.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Hendrikx espera que los ataúdes de setas, que pesan unos 30 kg cada uno, puedan mejorar la sostenibilidad del sector funerario australiano al acortar el proceso de descomposición. “Se trata de devolverle algo a la naturaleza: tenemos el hongo, que se cultiva y se descompone en la naturaleza, pero el verdadero beneficio es que… enriquece el suelo”, dijo.