El agente de Vinícius compara su agarrón del cuello con el sufrido por George Floyd

"Tres años después de que el mundo estuviera sorprendido por las imágenes que mostraban a George Floyd siendo brutalmente inmovilizado, hoy, vimos la transmisión en vivo de un evento donde @vinijr tuvo que ser contenido durante una discusión cobarde, violenta e inaceptable. Este es solo otro reflejo de lo que se ha visto a lo largo de esta temporada en el que quedó claro para el mundo que no aceptan que su atleta más decisivo y relevante sea un joven negro. Laliga no acepta tu papel. El velado mensaje de los organizadores del campeonato a toda esta discriminación, fue durante meses un mensaje a todos los españoles que parece decir que no quieren tener a los mejores si estos son negros, encontrando la simpatía de miles de intolerantes y racistas", añade.