La selección española de fútbol femenina ha hecho historia en Sídney al ganar la final a Inglaterra por un gol de Olga Carmona . Y lo que se ha escuchado tras esta victoria no ha dejado indiferente a Twitter, que no paran de comentar la música que sonaba en el estadio.

Las jugadoras han escogido ‘Nochentera’ de Vicco como su himno para celebrar sus triunfos en el Mundial de fútbol y, si alguno no lo había escuchado antes (que no es porque no hubiese sonado), lo ha hecho ahora, después de que España se proclamase campeona del mundo.