La RFEF insiste en que jugar con la selección “es una obligación” e intenta rebatir a Jenni Hermoso con imágenes

Mediante un comunicado difundido a primera hora de la mañana, tras las declaraciones previas de Hermoso, quien negó que el beso fuera consensuado, y las decisiones de las jugadoras internacionales de renunciar a la selección hasta que se produzcan cambios, la RFEF ha afirmado que “respeta como ha respetado en todo momento las decisiones de las jugadoras de querer participar o no con la selección española en los partidos internacionales”. Sin embargo, también destaca que jugar con la selección es una obligación para todas las personas federadas cuando son convocadas.

La Federación informa que sus entidades competentes, encargadas de investigar las denuncias presentadas ante la Federación, han tratado de contactar con Hermoso, pero sin éxito. En este contexto, el comunicado de la RFEF anuncia que emprenderá las acciones legales necesarias para defender la honorabilidad del presidente de la RFEF. Rubiales había contado durante la asamblea federativa celebrada el pasado viernes que el beso en la boca a Hermoso durante la celebración del triunfo en el Mundial femenino fue “espontáneo, mutuo, eufórico y consentido”, y que fue la jugadora quien lo levantó en volandas: "Me cogió por la cadera, que casi nos caemos, y al dejarme en el suelo nos abrazamos. Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo".