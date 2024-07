“Estos jóvenes disfrutan con lo que hacen y para ellos el éxito no es una portada, ni los millones de euros, ni un fichaje... el éxito es superarse a ellos mismos , ser mejores”, apunta, en declaraciones a EFE recogidas en un texto de Ana Soteras, el psicólogo Pablo del Río, pionero en España en esta disciplina aplicada al deporte y asesor del Comité Olímpico Español.

“Tienen un contexto de superación, de esfuerzo, de madurez, de vivir cosas que otros no han vivido y gracias a eso son más fuertes mentalmente. Mientras no pierdan de vista su identidad y no olviden de dónde vienen todo eso les va a ayudar”, señala a EFE el psicólogo deportivo David Llopis, director del máster de Psicología del Deporte de Florida Universitaria.