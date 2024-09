"A mí me gustaría que todo el mundo sepa que no me han descalificado por hacer trampas, sino que me han descalificado por ser persona y por un instinto que te sale cuando alguien se está cayendo y es ayudar o aguantarlo", ha subrayado la catalana.

"Lo mío ha sido por aguantar a una persona que se está cayendo. Me quedo sin nada, es que no le encuentro explicación alguna y me parece tan injusto y tan surrealista, de verdad. Es triste porque además venía de estar sin beca y de estar en la estacada y era uno de mis objetivos, volver a conseguir beca y estar en el plan y me han vuelto a dejar fuera de todo cuando creo que he demostrado lo que podía hacer", lamentó Congost tras conocer la decisión de su descalificación.