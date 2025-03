"El FC Barcelona lamenta comunicar la triste noticia del fallecimiento del doctor del primer equipo , Carles Miñarro García , esta misma tarde. Por ese motivo, el partido entre el FC Barcelona y el CA Osasuna queda aplazado hasta nueva fecha", anunció el equipo catalán en un comunicado oficial en el que no ha revelado las causas del fallecimiento.

"Quiero comunicar en nombre del FC Barcelona la defunción del médico del primer equipo, Carles Miñarro, un hombre muy estimado por todos. Como podéis imaginar, los jugadores, el staff, el entrenador, todos estaban muy afectados . Había una situación de tristeza enorme porque era una persona a la que se quería mucho. No tenía un 'no' para nadie, un gran profesional, un gran médico", dijo en declaraciones a los medios del club azulgrana.

Por otro lado, fueron muchos los jugadores que hicieron visible a través de las redes sociales ese estado de choque por lo ocurrido. "Aún no me lo creo, un fuerte abrazo para la familia", escribió Pedri, en la línea del resto de capitanes. "De no creerlo. Descansa en paz Doc. Mucha fuerza para la familia y amigos. Dios fortalezca sus corazones en este duro momento", apuntó Ronald Araújo.