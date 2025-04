"Los tocamientos y la penetración vaginal sin consentimiento denunciados por la víctima ocurrieron, supuestamente, en una zona reservada de la discoteca , donde no hay cámaras de videovigilancia", detallan desde 'El País'.

Tras la supuesta violación la mujer, trabajadora del club, quedó en shock por lo sucedido y no denunció la situación a los responsables de la discoteca. No fue hasta meses después que denunció a los mossos la agresión sexual, impidiendo así que se tomasen muestras en el lugar de los hechos y perdiendo la oportunidad de comprobar las imágenes de las grabaciones de la fiesta ya que la discoteca había borrado todo antes de la denuncia.

La discoteca no aplicó el protocolo para estos casos, en concreto el 'Ask por Angela', porque la mujer no dijo nada aquella misma noche.