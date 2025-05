El conjunto azulgrana no pudo revalidar el título europeo al caer ante el Arsenal, que ganó con un tanto de Stina Blackstenius

El Santiago Bernabéu se rinde a Luka Modric y a Carlo Ancelotti para cerrar una "historia inolvidable"

El Barça femenino cayó 1-0 frente al Arsenal londinense este sábado en la final de la Liga de Campeones disputada en el estadio Jose Alvalade en Lisboa. El único gol del encuentro fue obra de Stina Blackstenius en el minuto 75.

El cuadro azulgrana, que era claro favorito y aspiraba a un tercer título continental seguido y cuarto en total, vio frenado su reinado europeo contra un equipo inglés que alzó su segunda corona tras la de 2007.

Las mujeres dirigidas por Pere Romeu fueron mejores, dominaron el choque y generaron mucha sensación de peligro y ocasiones como para adelantarse, pero no tuvieron reacción después del tanto de la delantera sueca.

Aitana Bonmatí: "Es muy doloroso, no hemos sacado nuestra mejor versión"

La centrocampista del Barça Aitana Bonmatí se mostró "muy afectada" por la derrota (1-0) ante el Arsenal en un mal día donde no lograron sacar su "mejor versión", aunque dejó claro que están dispuestas a seguir luchando por títulos.

"Muy afectada y muy doloroso, sobre todo porque habíamos planteado y trabajado bien el partido, pero hoy no hemos sacado nuestra mejor versión, sobre todo en la primera parte, que nos ha costado más, imponer nuestro estilo, nuestro ritmo", dijo en declaraciones recogidas por Europa Press, después de la final en Lisboa.

La vigente doble Balón de Oro destacó la mejora del segundo tiempo, pero tuvo que felicitar al Arsenal por la victoria. "En la segunda, sí que estábamos bien y ha venido su gol. Hemos intentado reponernos. Felicito al Arsenal porque seguramente lo merecen ganar hoy", afirmó, antes de acordarse de su amiga Mariona Caldentey. "Es una gran jugadora y ayudará a todos los equipos a los que vaya, le he dicho que disfrute del título, se lo merece. Al menos que lo disfrute ella", añadió sobre la ex del Barça.

Por otro lado, Bonmatí agradeció el apoyo de la afición azulgrana. "Hoy han vuelto a responder de una gran forma. Todo el dolor que tengo seguramente sea por esta gente que se ha recorrido Europa para vernos, darles las gracias. Somos el Barça y seguiremos apostando alto para estar aquí el año que viene e intentar ganar", terminó.

Alexia Putellas: "No nos hemos encontrado, nos duele mucho"

La centrocampista del Barça Alexia Putellas lamentó con mucho dolor la derrota (1-0) ante el Arsenal a quien felicitó. "La primera parte no nos hemos encontrado, la segunda un poco mejor, pero lo que nos venía ayudando a generar muchas ocasiones era dar muchos pases entre nosotras y no lo hemos conseguido. Por partes del partido hemos estado separadas, hemos sido incapaces de generar ocasiones claras, hemos tenido acercamientos. Mal, mal por nuestra parte", dijo en declaraciones recogidas por Europa Press.

Putellas lamentó que el Barça no sacara su mejor versión con la opción de lograr una tercera Champions seguida y estirar su dominio europeo. "Ellas han hecho un buen planteamiento, pero lo achaco más a que nosotras no hemos estado a nuestro nivel y no nos hemos encontrado cómo veníamos jugando. Hoy no lo hemos sabido hacer y nos han ganado", afirmó.

"Nos duele mucho, por el trabajo que hemos hecho todo el año, pero por ellos sobre todo, no merecen un final así. Estamos muy dolidas, solo siento eso, dolor, y mañana lo volveremos a intentar, pero ahora mismo me sabe muy mal", terminó acordándose también de la afición azulgrana.

Leah Williamson: "Algunas jugadoras han hecho el partido de su vida"

Por su parte, la defensa del Arsenal FC Leah Williamson se mostró feliz por la consecución este sábado de la Liga de Campeones 2024-2025 al batir por 1-0 en Lisboa al Barça Femení tras un partido en el que cambiaron "un poco el plan de juego durante la semana" y en el que algunas de las jugadoras de su equipo "hicieron el partido de su vida".

"Cambiamos un poco el plan de juego durante la semana porque queríamos sentirnos más cómodas y eso dio resultado. En la primera parte, tuvimos ocasiones, y nos dijimos que en la segunda parte sólo necesitábamos una oportunidad, y Stina la aprovechó", celebró Williamson tras el partido a 'TNT Sports'.

La internacional recordó que "muchas de las jugadoras de este equipo llevan mucho tiempo juntas y se han esforzado muchísimo para llegar al siguiente nivel" y que lo pudieron "lograr en el día más importante". "Algunas simplemente hicieron el partido de sus vidas, eso es lo que se necesita. Estoy muy contenta", sentenció.