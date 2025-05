El piloto australiano, líder del Mundial, se aseguró su cuarta 'pole' de la temporada con un crono de 1:11.546

GP de España de Fórmula 1, este domingo 1 de junio a las 15:00 h. en Telecinco

El piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) ha conseguido este sábado la 'pole' para la carrera del Gran Premio de España, novena prueba del Mundial de Fórmula 1 y que se disputa en el circuito barcelonés de Montmeló. Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams), que no superó la Q1, saldrán décimo y decimoctavo, respectivamente.

Con un crono de 1:11.546 en su último intento en el trazado catalán, el líder del Campeonato del Mundo se aseguró su cuarta 'pole' de la temporada, que le permitirá salir primero en la fila delantera junto a su compañero de equipo, el británico Lando Norris, que se quedó a dos décimas.

Mientras, el vigente campeón, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), encabezará la segunda línea de la parrilla, en la que le acompañará el inglés George Russell (Mercedes). El también británico Lewis Hamilton (Ferrari), heptacampeón mundial, cerró el 'Top 5' de la jornada clasificatoria.

Alonso: "Estoy muy bien, muy contento"

Fernando Alonso, bicampeón del mundo, ha asegurado que han sido "un poco conservadores" en la Q1 y la Q2 con los neumáticos y que se eso les ha "penalizado" en Q3, y ha afirmado que "esa décima" que les ha separado de ser séptimos u octavos se la tienen que "ganar en las próximas carreras".

"Estoy muy bien, estoy muy contento de haber hecho hasta ahora un buen 'finde', de estar siempre entre los diez primeros y ahora, estar en la Q3. Creo que es la tercera vez consecutiva: Imola, Mónaco y Barcelona. Desde Miami, que seguramente fue el punto más bajo y que éramos el décimo coche, hemos dado pasos adelante, somos más competitivos y me divierto más", señaló el asturiano en declaraciones a DAZN.

Alonso explicó que los McLaren "son los grandes dominadores" y que todos necesitan mejorar. "Ya el año pasado fueron muy fuertes y este año también lo son. En estos circuitos donde calentamos mucho los neumáticos parece que tienen aún más ventaja, así que son el equipo referencia y tenemos que aprender de ellos e intentar llegar a su nivel", subrayó el ovetense.

Sainz lamenta el incidente con Colapinto

Carlos Sainz considera que en una sesión de clasificación "normal", sin el percance sufrido este sábado con el argentino Franco Colapinto, podría haber "luchado por la Q3", además de mostrarse convencido de que podrá "luchar por los puntos" en carrera.

"Sabía que para estar en Q3 había que hacer un trabajo perfecto y estar en el sitio perfecto en el momento perfecto. Hemos estado lejos de eso en Q1, nos ha tocado la peor situación posible con un Alpine que ha tenido un problema en la salida de boxes, que nos ha retrasado esa salida. Sigo confiando en que, con una clasificación normal y vueltas buenas, se podría haber luchado por la Q3, pero hoy nos ha costado", dijo a los micrófonos de DAZN.

Además, lamentó no haber podido ofrecer más espectáculo a los aficionados presentes en Montmeló. "El primer dolido y el primero al que no le gusta estar en la Q1 es a mí. Es un mal día para mí, porque esperaba estar en Q3 hoy, aunque el coche no estuviese al 100% este fin de semana seguía confiando en luchar por esa Q3, igual que sigo confiando en luchar por los puntos. Debo agradecerles todo el apoyo que me estaban dando desde las gradas", manifestó el madrileño.