Morata cuenta cómo comunicó su depresión a su mujer e hijos: "No estoy bien y tengo un problema muy grave"

Álvaro Morata se ha confesado como nunca. El capitán de la selección española ha contado todos los detalles del proceso de depresión que atravesó y cómo se apoyó en su familia para salir adelante. Un testimonio donde el futbolista cuenta sus secretos más íntimos y en el que aparece la versión de su mujer Alice Campello o su madre Susana Martín.

El delantero del Galatasaray ha querido mostrar cómo es su día a día, su vida en familia y mostrar a todo el mundo que los futbolistas son humanos. En un documental 'Morata: no saben quién soy', producido por 'Movistar +', el delantero español ha verbalizado el problema de depresión que padeció hace unos meses: "Ya no podía más, cogí el teléfono y le dije a mi mujer, a mis amigos, a mi familia, a mis entrenadores y a mis compañeros que no estaba bien, que tenía un problema muy grave y que no era capaz de continuar".

Alice Campello, sobre la "pesadilla" de Morata: "Un día explotó, lo vi peor que nunca"

En el avance del documental aparecen algunas de las declaraciones del círculo más cercano de Morata. Su madre habla sobre cómo gestionó la fama Álvaro y analiza cómo le afectó al futbolista ser reconocido en todas las calles: "Había perdido el anonimato absolutamente".

Morata, sobre la depresión y cómo gestionó la ansiedad en el mundo del deporte, se sincera como nunca: "Lo había pasado ya muy mal en muchos momentos a lo largo de mi carrera, pero en ese momento era una auténtica pesadilla". De hecho, su mujer Alice Campello se suma al relato y añade: "Hubo un día que sí explotó, le vi peor que nunca".

Sin embargo, la declaración más dura la hace una persona muy cercana a Álvaro Morata, donde desvela ante cámara qué es lo que el delantero de España le comentó en su peor momento: "Me dice 'no soy capaz de mirar a los ojos a mis hijos, me da vergüenza". Un testimonio que muestra lo mal que lo ha pasado el futbolista, demostrando que sobre el césped son profesionales y fuera de los campos de fútbol son personas como el resto de los humanos, donde tienen problemas en su día a día, preocupaciones y son vulnerables ante la crítica social.