Un grupo de delincuentes con antecedentes se adentró en la casa del suegro del futbolista a punta de pistola

En el momento de los hechos, el suegro, al que llegaron a encañonar, estaba con su esposa y sus mellizos de 10 años

Familiares de Nahuel Molina, jugador del Atlético de Madrid, han sido víctimas de un violento asalto perpetrado a punta de pistola por varios delincuentes en Argentina. Encapuchados y con armas de fuego, llegaron a encañonar al suegro del futbolista, que se encontraba en su vivienda en Lanús, Buenos Aires, junto a su esposa y sus mellizos de 10 años.

“Eran las ocho y media de la noche y estábamos sentados en el salón, viendo la televisión. Empezamos a escuchar ruidos en la ventana del comedor y, cuando fui a acercarme, entra un malviviente, todo vestido de negro, y me pone un revólver en la cabeza y detrás entran tres más”, ha contado el suegro de Nahuel Molina, Claudio Occhiuzzi, relatando ante los medios lo ocurrido.

A partir de ese momento, detalla, la tensión, el nerviosismo y la situación comenzó a escalar, hasta el punto en que todo llegó a dinamitar con múltiples disparos en las inmediaciones de la vivienda.

El asalto a la familia de Nahuel Molina

Tras entrar al domicilio, ha relatado el propio Occhiuzzi, los asaltantes sentaron a los cuatro miembros de la familia en el salón: a él mismo, a su esposa y los dos hijos de 10 años.

“Después, me llevan a mí. El proceso que hacen siempre: me llevan al dormitorio, me empiezan a hostigar, a poner el arma en la cabeza, a golpear y a decirme por favor que les dijera dónde tenía la plata (el dinero)”, narra.

Él insistió en que en ese momento no tenía, pero les dijo que “tenía cosas de oro”, ofreciendo incluso las que le dejó su madre.

“No se conformaban con eso. Querían y querían plata”, ha contado en declaraciones al medio C5N.

A la hora de actuar, explica, todos ellos estaban todo el rato comunicados por “handy”, un walkie-talkie por el que, según ha relatado, les hablaba una mujer que, sospecha, debía estar “escuchando una frecuencia policial”. También hablaban por “un teléfono abierto”.

“Al principio le decían que estaba ‘todo despejado, todo despejado’, y en un momento les dijeron que tenían que salir”, cuenta, detallando que en ese momento “agarraron rápidamente los bolsos, las valijas y las cosas que se habían preparado”.

Fue en esos instantes “cuando salieron" y "pasaron la puerta del comedor”, cuando empezaron los disparos.

“Hubo más de 10 o 15 disparos fuera. Uno salió corriendo para fuera y tres se volvieron a meter (en casa). En ese momento fue cuando más pánico tuve. Pensé que me iban a matar porque pensaban que yo había avisado a la Policía”, cuenta.

El tiroteo entre los asaltantes y la Policía argentina

En esos momentos de pánico, el suegro de Nahuel Molina señala que, preso del nerviosismo, se vio forzado a asistir a los asaltantes en su deseo de encontrar una salida rápida.

“Lo que querían era salir por el fondo, rápidamente. En ese momento los llevé al fondo, les abrí la reja y un candado”, explica, precisando que tardó un tiempo en poder abrirles porque estaba tan nervioso y la situación era tan crítica que no conseguía ni meter la llave en el candado.

“Me costaba abrir. En ese momento, todo el tiempo estaba con un revolver apoyado en la cabeza”, ha explicado, contando que le “engatillaban” y le decían “todo tipo de insultos”.

Tras esos momentos de tensión, logró abrirles y, finalmente, se fueron.

Tras ello, él volvió con los brazos levantados porque, para entonces, estaban todos los efectivos policiales de la Brigada de Morón apuntándole. “Les dije: ‘soy el propietario’”, explica, detallando que les abrió y después las autoridades se adentraron en el domicilio y las inmediaciones de su propiedad para buscarlos.

Los delincuentes, buscados por otros asaltos, fueron captados por las cámaras

Los delincuentes que perpetraron el asalto, como informa Infobae, estaban siendo buscados por las autoridades argentinas. De hecho, el operativo comenzó después de que el personal policial de Morón llegase a Lanús tras detectar, a través de unas cámaras municipales, un vehículo en circulación que estaba siendo investigado precisamente por un caso de robo agravado.

La banda, en este sentido, ya estaba siendo investigada también por otros casos similares y la Policía llegó hasta la casa de Occhiuzzi siguiendo al citado vehículo.

Cuando las autoridades se aproximaron al conductor del coche para identificarlo, éste aceleró, choco contra un vehículo patrulla y empezó a disparar. Fue así como arrancó el tiroteo, con los otros delincuentes paralelamente tratando de escapar de la vivienda del suegro de Nahuel.

Tras perseguirlos, los efectivos policiales lograron detener a tres de los sospechosos, que contaban con antecedentes.

Para mayor escarnio, durante la fuga de los asaltantes se registró el robo de un coche a un hombre de 43 años.

