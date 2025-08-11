Sonia Bermúdez era el nombre más sonado para ser la nueva seleccionadora femenina de España

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha prescindido de Montse Tomé como seleccionadora femenina y la ha sustituido por Sonia Bermúdez. La cuarta plaza en los Juegos Olímpicos de París de 2024 y la pérdida de la final de la Eurocopa este verano, en la tanda de penaltis ante Inglaterra, han influido a la hora de decidir la destitución de Tomé.

Sonia Bermúdez era el nombre más sonado para ser la nueva seleccionadora femenina de España. Bermúdez es exjugadora internacional que ya integraba la RFEF trabajando en categorías inferiores al mando de la categoría sub-23, que desaparece.

Tomé se despide tras casi dos años en el cargo. Tomó el mando de España el 5 de septiembre de 2023, tras el escándalo provocado por el famoso beso de Luis Rubiales, expresidente de la RFEF, a la jugadora Jenni Hermoso y la consiguiente destitución de Jorge Vilda, seleccionador con el que España ganó el Mundial.

La exseleccionadora fue futbolista del Oviedo Moderno, Levante y Barcelona, Montse llegó a la Federación en 2018, dirigió a la selección sub-17 y luego fue segunda de Vilda.