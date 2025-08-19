"No es la manera en la que quiero ganar partidos y trofeos, lo siento y entiendo que no puedas sentirte bien ahora mismo", dijo el murciano

Carlos Alcaraz conquista Cincinnati tras la retirada de Jannik Sinner

Carlos Alcaraz acaba de coronarse campeón del Masters 1.000 de Cincinnati, un trofeo que ha alzado tras la retirada prematura de su gran rival, Jannik Sinner, quien aquejado de una fiebre y con problemas físicos tuvo que renunciar al duelo cuando ya iba con un 5-0 en contra y con tan solo 20 minutos de partido. El tenista español, sin dudarlo, lo primero que hizo al ver que se confirmaba que no podía seguir fue acercarse a él para consolarlo en lo que fue un gesto tan aplaudido como elogiado.

Inmediatamente después de que el juez de silla comunicase la decisión del número 1 del ranking ATP, el murciano se dirigió a Sinner para preocuparse por su estado y tratar de aliviar su sentimiento de impotencia, expresándole que “lo primero” es estar bien y recuperarse.

Abrazándolo en la pista del P&G Center Court, el oriundo de El Palmar, sin celebrar un triunfo que no quería conquistar de esa forma, trató de consolarle y aliviarle, consciente del pesar de un Jannik Sinner muy apesadumbrado también por decepcionar al público y los fans, a los que dejaba sin el duelo más esperado del torneo.

“No te preocupes, lo primero es estar bien”, le repetía Alcaraz, entre los aplausos de los espectadores en Cincinnati, que al tiempo en que apoyaban al italiano ovacionaban también la escena con los dos campeones dando su enésima muestra de respeto mutuo, incentivando unos valores en el deporte que prevalecen ante cualquier rivalidad.

La firma de Carlos Alcaraz en el objetivo de las cámaras de Cincinnati, con mensaje a Jannik Sinner

Del mismo modo, en la tradicional firma que los tenistas escriben en el objetivo de las cámaras tras finalizar el partido, Carlos Alcaraz, como ganador del Masters 1.000, se acercó a una de ellas para dejar otro mensaje al italiano: “Lo siento, Jannik”, escribió.

Tras ello, también en sus palabras ante los medios quiso el murciano expresar su apoyo a su compañero y rival, asegurando que tenía muchas ganas de ganar en Cincinnati, pero insistiendo en que no era esta la forma en que quería hacerlo.

“Como has dicho, Jannik, no es la manera en la que quiero ganar partidos y trofeos. Lo siento y entiendo que no puedas sentirte bien ahora mismo, pero, como he dicho muchas veces, eres un verdadero campeón”, expresaba Alcaraz, que no dejó de animarle.

“Estoy muy seguro de que de esta situación vuelves aún más fuerte, porque siempre lo haces y eso es lo que hacen los campeones como tú”, sentenció.

Jannik Sinner pide perdón a la afición y destaca la dureza del Masters 1.000 de Cincinnati

Por su parte, Jannik Sinner, visiblemente afectado no solo por su malestar sino también por haber dejado a la afición sin otro duelo entre gigantes, quiso centrar su discurso en disculparse ante todos ellos.

“Perdón. Superperdón. He estado enfermo los últimos y días y no he podido recuperarme”, expresaba antes de señalar que este ha sido “uno de los torneos más calurosos” que ha jugado.

“Gracias por el apoyo, por la gente que ha venido, a la organización que me ha hecho sentirme como en casa, a todos los que han participado en él” señalaba, antes de dirigirse a Alcaraz.

“Enhorabuena a Carlos, otro título, seguro que no cómo querías. Pero es asombroso lo que habéis hecho tu equipo y tú. Lo estáis haciendo muy bien y os deseo lo mejor en el US Open y en el resto de la temporada”, le señalaba, elogiando su trayectoria y su juego.

Ahora, como el propio Alcaraz señalaba también después en redes sociales, centran su mirada en el citado US Open.