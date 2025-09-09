La decimosexta etapa de La Vuelta, que se está disputando entre Poio y Mos-Castro de Herville acabará a 8 kilómetros de la línea de meta

La Vuelta ciclista en Ourense contará con un "amplio" dispositivo de seguridad para realizarse "con total normalidad"

La decimosexta etapa de La Vuelta, que se está disputando entre Poio y Mos-Castro de Herville sobre 167,9 kilómetros, acabará a 8 kilómetros de la línea de meta debido a las nuevas protestas a favor del pueblo palestino, según informaron los organizadores de la ronda española a través de Radio Vuelta.

"Debido a una protesta que está bloqueando la carrera, el ganador de etapa y los tiempos para la clasificación general se decidirán a 8 kilómetros para la línea de meta", informó La Vuelta en su web oficial. El español Mikel Landa (Soudal Quick-Step) y colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers) forman el dúo que es cabeza de carrera.

Durante la edición de La Vuelta a España de este año hemos visto numerosas protestas propalestinas, las cuales ya provocaron que se cancelase el final de etapa en Bilbao. Y este domingo, al menos 10 manifestantes propalestinos han sido detenidos en el tramo final de la 15ª etapa, entre los municipios lucenses de O Corgo y Monforte de Lemos.

Algunas de las consecuencias de las protestas

Además, a falta de 55 kilómetros para la línea de meta, los altercados han ido un paso más allá y un manifestante ha provocado la caída del español Javi Romo, del Movistar, y del belga Edward Planckaert, del Alpecin.

Los arrestos se han efectuado por desorden público "con peligro para la integridad de las personas", según trasladan fuentes conocedoras de las mismas. De esta forma, ocho han sido efectuadas en O Corgo a cargo de agentes de la Guardia Civil y otras dos han sido realizadas en Monforte por efectivos de la Policía Nacional.