El auto les da 24 horas para pagar las fianzas de entre 15.000 y 20.000 euros para cada uno

Raúl Asencio rompe su silencio con un comunicado: "La imputación formulada contra mí tiene carácter estrictamente provisional"

El Juzgado de Instrucción Número 3 de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, ha notificado hace días el auto que declara la apertura de juicio oral a los cuatro futbolistas, entre ellos el jugador del Real Madrid, Raúl Asencio, por su presunta implicación en la grabación y/o difusión no consentida de vídeos de contenido sexual que afectan a una menor y a otra joven, en un hotel de la isla canaria. Recientemente, el jugador blanco admitió su error al enseñar el vídeo a otra persona en una carta enviada a una de las víctimas. Eso no le ha librado del banquillo.

El auto, fechado a 2 de septiembre de 2026, no es susceptible de recurso, según ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en un comunicado.

La resolución judicial requiere a los investigados que, en un plazo de 24 horas, presten fianza, tres de ellos por valor de 20.000 euros cada uno y al cuarto, contra el que se dirige una acusación más atenuada (sólo difusión de vídeos), por importe de 15.000 euros, con apercibimiento de embargo de bienes en caso de impago.

En este sentido, y según detalla el auto, el Ministerio Fiscal imputa a dos de los investigados un delito de distribución de pornografía infantil del artículo 189.1 a) del Código Penal en concurso ideal con dos delitos contra la intimidad del artículo 197.1,3 apartados 1º y 5º; al tercero un delito de distribución de pornografía infantil del artículo 189.1 a) del Código Penal en concurso ideal con dos delitos contra la intimidad del artículo 197.1.3 apartados 2º y 5º del Código Penal, y al cuarto, dos delitos contra la intimidad en concurso ideal del articulo 197.1.3 apartado 2º y 5º del Código Penal.

Por su parte, las dos presuntas víctimas también han formulado acusación contra los futbolistas, si bien una de ellas sólo en referencia a los tres primeros.

Raúl Asencio reconoce su error

El jugador del Real Madrid, Raúl Asencio, reconoció recientemente que cometió "el error" de enseñar a un amigo en 2023 un vídeo sexual grabado sin consentimiento por sus entonces compañeros de la cantera Ferrán R., Juan R. y Andrés G., en la carta de disculpas que envió a una de las dos jóvenes que aparecen en las imágenes. Sería esta joven la que, finalmente ha retirado su denuncia contra Asencio.

La letrada Margarita Alejo confirmó a EFE que su clienta acepta las disculpas formales solicitadas por Asencio y retiraba la acusación, no solo porque el jugador ya le ha pagado una compensación económica -cuya cuantía prefiere no revelar-, sino porque la carta incluye "un reconocimiento expreso" de los hechos que le atribuían (en su caso, redifundir o mostrar el vídeo, algo que la Fiscalía califica de delito contra la intimidad).

Sin embargo, este reconocimiento de los hechos por parte del jugador blanco no le libra del banquillo, ya que la otra denunciante, la que era menor de edad en el momento de los hechos, si mantienen su denuncia.