Gonzalo Barquilla 29 SEP 2025 - 19:08h.

El portero del CD Colindres Raúl Ramírez colaboraba en campamentos de verano, donde destacaba por su entrega con los más pequeños

Luto en el mundo del fútbol por la muerte del portero del CD Colindres Raúl Ramírez tras un choque fortuito con un rival

Compartir







El fútbol español está de luto por la muerte de Raúl Ramírez Osorio, el portero del CD Colindres, equipo de la Tercera RFEF, que ha perdido la vida este lunes a los 19 años de edad en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde estaba ingresado en estado crítico desde el sábado tras sufrir un golpe fortuito contra un rival durante el partido de su club frente al Revilla. Hablamos de un joven que vivía el deporte con mucha pasión y que trató de trasladar esas ganas a los más pequeños en campamentos de verano.

El Ayuntamiento de Colindres ha decretado tres días de luto por la muerte del joven y numerosos equipos de fútbol han enviado mensaje de condolencias por la pérdida. Raúl había fichado por el CD Colindres hace unos meses procedente del juvenil del Atlético Perines y desde el principio mostró entusiasmo por defender la portería de su nuevo equipo. De hecho, el pasado mes de julio compartió un vídeo de sus entrenamientos junto a otros compañeros, también guardametas, en los que se empleaba a fondo.

Además de mostrar una gran dedicación en el deporte, el joven se volcó con los más pequeños, como apuntó hace poco más de tres meses en redes sociales el campamento El Veranuco de Santoña, su ciudad natal: "Raúl llegó con paso discreto, pero enseguida mostró ser completo. Joven, brillante y siempre al cuidado, corrige, mejora… ¡y nunca desatado! Con los peques juega sin descanso, y les da cariño a cada paso. Siempre presente, atento y leal, Raúl es, sin duda, un 10 total", escribieron el 11 de junio como homenaje a la labor de Raúl.

El dolor por la muerte de Raúl Ramírez Osorio en Cantabria

Raúl hab�ía estado disfrutando de unos días de vacaciones en agosto junto a su pareja y afrontaba la nueva temporada con mucha ilusión. Su muerte ha provocado un dolor inmenso entre su seres queridos. El joven era natural de Santoña, pero el Ayuntamiento de Colindres ha querido decretar también tres días de luto en su memoria. Una medida que también ha anunciado la Real Federación Cántabra de Fútbol, que también ha informado que se guardará un minuto de silencio en todos los partidos que se disputen el fin de semana.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El portero estaba disputando el partido de su equipo frente al Revilla el pasado sábado en el estadio El Crucero cuando, en el minuto 63, chocó de manera fortuita y accidental contra un delantero. Varias personas intervinieron y realizaron maniobras de reanimación que mantuvieron con vida al guardameta. Sin embargo, el fuerte golpe en la cabeza habría generado un aneurisma cerebral que hizo que el joven ingresara en estado crítico hasta que se ha confirmado su fallecimiento esta jornada. Su familia ha decidido donar sus órganos para ayudar a otras personas.