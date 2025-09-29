Su hijo, Harry, publicó un conmovedor homenaje: "El suicidio nunca es la solución, por favor no te quites la vida".

Muere Matt Beard, exentrenador del Liverpool y del Chelsea femeninos, a los 47 años

El exentrenador del equipo femenino de Liverpool, Matt Beard, fue encontrado ahorcado en su domicilio antes de morir, según ha informado el tribunal forense que ha analizado su muerte, según informa el Daily Mail. Ante este terrible hecho, la reacción de su hijo ha resultado admirable, visibilizando en un momento duro la importancia de la salud mental.

Harry, publicó un conmovedor homenaje junto a fotos de ellos juntos: "Te quiero, papá. Siempre te extrañaré". En otra publicación, escribió: "El suicidio nunca es la solución, contacta, llama al 111 o al 999. Por favor, no te quites la vida, todos te extrañamos, papá".

Harry , recordó a su padre con cariño: "Nunca dejaba de hacerme reír, incluso cuando tenía un mal día, siempre decía: 'Apuesto a que puedo hacerte sonreír', y siempre lo hacía".

El hermano de Matt lo calificó como el "hombre más increíble y cariñoso, querido por todos los que tuvieron el placer de conocerlo" y a fe que las reacciones a su muerte denotan que Matt era un ser especial.

Un campeón del fútbol femenino y "un tipo excepcional"

Beard falleció a los 47 años en el hospital Countess of Chester a las 21:15 del sábado 20 de septiembre. "Matt no sólo fue un entrenador extremadamente comprometido y exitoso, también fue una persona de verdadera integridad y calidez, que siempre será recordado con genuino cariño por todos con los que trabajó en el club", señalaba el Liverpool en un comunicado tras conocer su muerte.

El equipo femenino del Liverpool lo honró cantando "Mighty Reds" de Matt Beard en los minutos 13 y 14 contra el Sunderland la semana pasada. Una pancarta decía: "El Liverpool fue hecho para Matt y Matt fue hecho para el Liverpool".

Matt Beard dirigió al Chelsea, actual hexacampeón defensor del título liguero, entre 2009 y 2012, y el club aseguró que sentó "gran parte de las bases previas a la llegada de Emma Hayes", que le sustituyó. "Tanto los jugadores como el personal hablan de un hombre que no era sólo tu entrenador, era tu amigo. Era una persona atenta y cariñosa que siempre dedicaba tiempo a la gente. Matt fue esencial para el crecimiento del fútbol femenino en este país y es un hombre al que echaremos mucho de menos en la comunidad futbolística", indicaba el Chelsea.

Recientemente dirigió al Burnley, pero dimitió tras dos meses en el cargo.

La entrenadora de la selección femenina de Estados Unidos escribió: "No puedo comprenderlo del todo. Sin duda, una gran persona. Siempre disponible para charlar, uno de los buenos. Un campeón del fútbol femenino y un tipo excepcional. Estoy muy triste por su familia".

La familia ha solicitado que los homenajes se canalicen mediante donaciones a organizaciones de salud mental, mientras que la periodista Jacqui Oatley ha organizado una recaudación para apoyar a su familia que ha superado las 50.000 libras (más de 57.000 euros), en reconocimiento a su legado y contribución al fútbol femenino.