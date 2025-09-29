El guardameta habría chocado contra un delantero del equipo rival tras un gol, lo que habría desencadenado una parada cardiorrespiratoria

El fútbol cántabro vive uno de sus días más tristes. Raúl Ramírez Osorio, guardameta del CD-EMF Colindres ha fallecido

CantabriaConmoción en el fútbol cántabro. Raúl Ramírez, portero del CD Colindres, se encuentra en muerte cerebral en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla tras sufrir una parada cardiorrespiratoria durante un encuentro contra el Revilla. La RFCF decreta tres días de luto y un minuto de silencio en todos los partidos y ha adelantado que "en medio de este momento tan doloroso, y por deseo expreso de su familia, la misma ha tomado la decisión de donar sus órganos para que se beneficien otras personas". El fútbol cántabro llora la repentina pérdida de un joven que nos deja demasiado pronto,

Se cree que el golpe pudo haber roto un aneurisma cerebral que no se había detectado, lo que causó la hemorragia que llevó a las paradas, según adelanta el diario El Correo. Corría el minuto 63 cuando el guardameta chocó fortuitamente en un lance del encuentro con un rival y se llevó un golpe en la cabeza que le dejó inconsciente. Raúl Ramírez Osorio (Santoña, 1 de enero de 2006) residía en Santander, donde estudia Cadif.

El suceso habría tenido lugar el sábado, durante el encuentro entre el Revilla y el CD Colindres en el estadio El Crucero. El guardameta habría chocado contra un delantero del equipo rival tras un gol, lo que habría desencadenado una parada cardiorrespiratoria.

Inmediatamente, se asistió Raúl Ramírez. Las labores de reanimación de su entrenador, Rafa de la Peña, y de una estudiante de Enfermería presente en la grada fueron esenciales para mantener con vida al jugador hasta la llegada de los sanitarios. Durante su trayecto al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, el portero del club colindrés habría vuelto a sufrir otra parada, por lo que su estado se agravó. En el centro hospitalario, fue ingresado en la UCI donde los médicos estuvieron pendientes de la evolución del derrame cerebral que le provocaron las paradas. y permaneció en estado crítico bajo supervisión médica. En estos momentos se encuentra en muerte cerebral.