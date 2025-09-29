Gonzalo Barquilla 29 SEP 2025 - 18:05h.

El Real Madrid, el Athletic Club, el Real Betis o el Sevilla FC son algunos de los equipos que lamentan la muerte de Raúl Ramírez.

Consternación por la muerte del portero Raúl Ramírez: el joven perdió la vida tras un choque fortuito en un partido

Numerosos clubes del fútbol español han lamentado en la tarde de este lunes la muerte de Raúl Ramírez Osorio, el portero del CD Colindres, equipo de la Tercera RFEF, quien ha perdido la vida en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla tras entrar en parada cardiorrespiratoria y sufrir un derrame cerebral por un choque fortuito con un rival en el encuentro que disputó el sábado contra el Revilla en el estadio El Crucero.

El Real Madrid, el Athletic Club, el Real Betis, el Rayo Vallecano, el Sevilla FC o el Real Racing Club de Santander han publicado mensajes en sus redes sociales en los que lamentan el fallecimiento del prometedor guardameta y los que envían apoyo y cariño a sus familiares y amigos. Raúl habría sufrido un aneurisma debido al choque accidental que le ha costado la vida. El mundo del fútbol está de luto.

El CD Colindres, el equipo de Raúl, informó este domingo que el joven se encontraba en estado crítico debido al golpe. Posteriormente, este lunes, tanto la RFEF como LaLiga han confirmado el deceso. El portero había comenzado la temporada a gran nivel y la repentina pérdida ha causado una enorme consternación.

Reacciones a la muerte del portero Raúl Ramírez

Tras informarse a nivel oficial de la muerte del joven de 19 años, numerosos equipos de todas las categorías del fútbol nacional han lamentado su fallecimiento en las redes sociales:

