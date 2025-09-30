Rocío Martín 30 SEP 2025 - 08:47h.

La normativa no obliga a que en este tipo de campos haya presencia de un médico o una ambulancia

Raúl Ramírez, el portero del Colindres que marcó a los pequeños con su alegría en los campamentos: "Siempre presente, atento y leal"

CantabriaRaúl Ramírez, portero del Club Deportivo Colindres de Cantabria, de 19 años, fallecía este lunes tras sufrir un golpe fortuito en la cabeza el pasado sábado, durante un partido de su equipo.

El joven fue ingresado en la UCI del hospital de Valdecilla, de Santander, tras el golpe con un jugador del equipo contrario, el Revilla de Camargo, que como el Colindres están en la Tercera División RFEF. Tras el golpe, el joven sufrió una parada cardiorrespiratoria en el propio campo y otra, en la ambulancia, cuando iba de camino del centro hospitalario, donde finalmente falleció este lunes.

El joven fue atendido en un primer momento por su entrenador y dos enfermeras, novias de jugadores

Tras el golpe inicial, cuando el joven entró en parada cardiorrespiratoria, fue atendido en esos primeros momentos por su entrenador, que tenía conocimientos sobre reanimación cardiovascular, y por dos enfermeras que habían acudido al partido para ver jugar a sus novios, dos de los jugadores.

La ambulancia tardó entre 15 y 20 minutos en llegar al campo, y tras ello el joven fue trasladado hasta el hospital Marqués de Valdecilla, donde finalmente fue declarado en "muerte cerebral".

En el estadio no había ni médico ni ambulancia al no ser obligatorios

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha lamentado que en el campo de Camargo, donde se celebrara el partido, no hubiera ni médico ni ambulancia. Aunque la norma actual no obligue a ello, desde el sindicato lamentan que esta petición no sea obligatoria para evitar más tragedias como esta.

Pese a que tampoco era obligatorio según la normativa cántabra, en el campo del Camargo sí que había un desfibrilador, aunque no pudo evitar el fatal desenlace.

El trágico suceso ha vuelto a poner de manifiesto el debate sobre la necesidad de una ambulancia de manera obligatoria en los campos de categorías inferiores dependientes de la Federación Española de Fútbol, como la Tercera RFEF.