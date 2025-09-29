Rocío Martín 29 SEP 2025 - 13:36h.

El joven atleta Naufal Takdir Al Bari ha fallecido tras una grave caída durante un entrenamiento

El atleta cayó en el foso de espuma y sufrió una fractura cervical en varias vértebras

La gimnasia artística está de luto tras la muerte de Naufal Takdir Al Bari, una joven promesa de 19 años que fallecía tras una grave caída durante un entrenamiento. Al Bari soñaba con participar en los juegos olímpicos de Los Ángeles 2028.

El trágico suceso ha ocurrido en Rusia, donde el joven atleta entrenaba junto con el equipo nacional de Indonesia para prepararse para el Campeonato del Mundo, que se disputa del 19 al 25 de octubre en Yakarta

Durante un ejercicio de barra, el atleta cayó en el foso de espuma y sufrió una fractura cervical en varias vértebras. Tras 12 días en cuidados intensivos en el Hospital GA Zakharyin, finalmente ha fallecido, según ha confirmado la agencia de noticias rusa TASS.

Los mensajes de condolencia por su muerte

Desde las redes sociales de la Federación Internacional de Gimnasia han lamentado el trágico fallecimiento: "La FIG expresa sus más sinceras condolencias tras el trágico fallecimiento de Naufal Takdir Al Bari. Nuestros pensamientos están con su familia, sus seres queridos y toda la comunidad de gimnasia de Indonesia durante este momento increíblemente difícil", han compartido.

La Unión de Gimnastas de Asia han compartido las condolencias: "En Gimnasia Artística, su última etapa fue el Campeonato Asiático de Corea. Un joven soñador, que lleva consigo la esperanza de Los Ángeles 2028, que nos fue arrebatada demasiado pronto. Descansa en paz, Naufal. Es posible que tu viaje se haya detenido, pero tu legado volará por siempre".

Ita Yuliati, presidenta de la Federación Indonesia de Gimnasia, también ha lamentado la pérdida: "La gimnasia indonesia ha perdido a uno de sus hijos más queridos. Era un joven muy talentoso y una buena persona. El mejor gimnasta del país. Es un duro golpe que nos provoca una gran tristeza a todos nosotros".