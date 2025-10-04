Jenifer Moreno 04 OCT 2025 - 12:27h.

Arthur Jones ganó la Super Bowl XLVII con los Baltimore Ravens en un encuentro contra los San Francisco 49ers

Tras jugar cuatro temporadas con los Baltimore Ravens, continuó su carrera con los Indianapolis Colts

Arthur Jones, campeón de la Super Bowl XLVII con los Baltimore Ravens, ha muerto repentinamente a los 39 años de edad. La trágica noticia ha conmocionado al mundo del deporte.

“Estamos profundamente apenados por la noticia del repentino fallecimiento de Arthur”, ha lamentado Eric DeCosta, mánager general de los Baltimore Ravens en un comunicado difundido por el equipo el viernes 3 de octubre.

“La presencia de Arthur fue un regalo para todos los que le conocieron”, ha expresado el entrenador, quien ha recordado la “sonrisa”, “la energía contagiosa” y la “positividad” del exjugador, que ha sido fuente de inspiración para otros”.

"Amable, cortés y entusiasta"

“Era amable, cortés y entusiasta, siempre mostró amor por la familia, los compañeros de equipo y los amigos”, ha destacado DeCosta.

También el entrenador jefe John Harbaugh ha querido expresar su pesar por la muerte del atleta: "Mi corazón está apesadumbrado hoy tras la pérdida de Art Jones".

Harbaugh ha recordado a Jones como “una persona extraordinaria”, “un compañero de equipo dedicado, un trabajador implacable y alguien del que cualquier entrenador estaría orgulloso”.

“Su amor por la vida, su espíritu generoso y su sonrisa radiante han dejado huella en todos los que tuvieron la suerte de conocerlo”, ha añadido.

Jones “tenía un don genuino para conectar con la gente, traer alegría al vestuario y más allá, y su presencia fue una fuente de luz dentro de nuestro equipo y la comunidad de Baltimore. La energía positiva de Art y su entusiasmo contagioso le convirtieron en alguien muy querido en nuestra organización”.

“Mis más profundas condolencias y oraciones están con la familia de Art. Que su legado de bondad siga vivo, y que descanse en paz”, ha concluido.

La trayectoria de Arthur Jones

Arthur Jones comenzó a destacar en el fútbol americano desde secundaria, una época en la que también fue dos veces campeón estatal de lucha libre.

En Syracuse University, estableció un récord escolar con 38.5 tacleadas para pérdida como liniero defensivo interior y, durante sus dos últimas temporadas, fue seleccionado en el primer equipo All-Big East.

En los Baltimore Ravens jugó cuatro temporadas, desde 2010 hasta 2013. Fue elegido en la quinta ronda del Draft de 2010 y no tardó en convertirse en un pilar de su línea defensiva. En este equipo, acumuló 173 tacleadas totales y 10 capturas de mariscal de campo en su carrera. Solo en las dos últimas temporadas, fue titular en 20 partidos, sumando 100 placajes y 8,5 capturas.

Además, ganó con ellos la Super Bowl XLVII contra los San Francisco 49ers. En este partido, capturó al quarterback Colin Kaepernick y recuperó un balón suelto crucial para la victoria del equipo.

Su carrera continuó durante tres temporadas con los Indianapolis Colts, antes de finalizar en Washington en 2017.

En un mensaje en sus redes sociales, los Colts también han mostrado su pesar por el fallecimiento del exjugador: "Nos entristece saber del fallecimiento del ex tackle defensivo de los Colts, Arthur Jones. Acompañamos en nuestros pensamientos a su familia, excompañeros y seres queridos".

En total, Arthur Jones jugó ocho temporadas en la liga, con 64 encuentros jugados, 173 placajes, 10 capturas y dos balones forzados. La causa de la muerte no ha sido revelada.