Balin Miller, un escalador de 23 años, murió el miércoles al intentar alcanzar la cima de El Capitán del Parque Nacional Yosemite

Balin Miller, un famoso escalador de Alaska, cayó desde gran altura y murió el pasado miércoles mientras alcanzaba la cima de El Capitán del Parque Nacional Yosemite, un pico muy popular de California (EEUU). Así lo ha confirmado su madre, Jeanine Girard-Moorman, quien compartió en redes sociales un emotivo vídeo con imágenes de su hijo tomadas a lo largo de su vida.

El difunto escalador había realizado transmisiones en vivo durante su ascenso a El Capitán en los días previos a su muerte. Y parte de la trágica caída también se produjo en directo. Sus seguidores y sus seres queridos han manifestado una profunda devastación. "Con gran pesar les comunico que mi increíble hijo Balin Miller falleció durante un accidente de escalada. Tengo el corazón destrozado. No sé cómo superaré esto… Lo quiero muchísimo. Quiero despertar de esta horrible pesadilla", señaló Jeanine en su publicación. "La montaña se llevó a mi Balin. Nunca me recuperaré", agregó.

La madre de Balin Miller se enteró de la muerte de su hijo a través de una llamada de un guardabosques. La mujer señaló, en declaraciones a 'Alaska's News Source', que su "mundo se derrumbó por completo" en aquel momento. "Es muy duro, no hay mayor dolor que perder a un hijo de una forma tan horrible", añadió.

Las autoridades están investigando las circunstancias del fallecimiento del joven

La muerte de Miller se produjo el primer día del cierre del gobierno federal, que dejó los parques nacionales "generalmente" abiertos, con operaciones limitadas y centros de visitantes cerrados, apuntan fuentes como 'People'. Las autoridades están investigando las circunstancias del fallecimiento del joven. En el lugar se han producido otras muertes, lo que ha generado alerta ante este tipo de actividades.

Los homenajes a Balin Miller se suceden en redes sociales, donde numerosos usuarios siguieron en vivo sus transmisiones en TikTok. Muchos se siguen preguntando cómo fue el suceso. El hermano de Miller ha destacado a medios locales que estaba escalando en solitario con cuerda, una forma de escalar solo mientras todavía está protegido (lead rope soloing), en una ruta llamada Mar de los Sueños. Su familia cree que luego, sin darse cuenta, se desprendió del extremo de la cuerda mientras recogía su equipo.

La mochila de Balin "se atascó" mientras subía a la cima de El Capitán, según algunos testigos

Algunas personas afirmaron haber visto a un escalador cuya mochila "se atascó" mientras subía a la cima de El Capitán, considerado "uno de los mayores retos del mundo". Muchos escaladores presenciaron la tragedia. Los que hablaron con Balin en el lugar recuerdan que era una persona que demostraba una verdadera pasión por la práctica deportiva y tenía grandes habilidades.

Como explicó su madre, el joven había mostrado interés por la escalada "desde pequeño" y siempre buscaba afrontar "grandes desafíos", incluyendo la escalada en hielo en Alaska, Montana y Canadá. "Su pasiónera simplemente escalar. Él no quería morir y no estaba preparado para ello. Pero murió haciendo lo que amaba, sin duda", sentenció Jeanine.