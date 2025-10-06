Juan Carlos Ferrero, entrenador de Carlos Alcaraz, desmiente que padezca cáncer: "Me duele profundamente"

El extenista ha negado tajantemente los rumores que han circulado en las últimas horas sobre su estado de salud

Juan Carlos Ferrero, el "segundo padre" de Alcaraz que le ha llevado a la cima del tenis

En las últimas horas, las redes sociales se han inundado de mensajes asegurando que Juan Carlos Ferrero, extenista y entrenador de Carlos Alcaraz, padecía cáncer. Ante este rumor, el preparador se ha visto obligado a emitir un comunicado para aclarar su situación y zanjar así las especulaciones sobre su estado de salud actual.

"Durante los últimos días han circulado noticias completamente falsas sobre mi salud, afirmando que padezco cáncer. Quiero dejar claro que es totalmente falso", señala Ferrero en el escrito.

"Más allá de desmentirlo, me duele profundamente que se utilicen temas tan sensibles para generar atención o views. El cáncer es una enfermedad que ha marcado a mi familia y a tantas otras y merece el máximo respeto", añade.

Finalmente, aclara: "Agradezco los mensajes de apoyo y cariño, pero sobre todo pido responsabilidad a quienes difunden este tipo de informaciones sin comprobar su veracidad", sentencia.

La última vez que ha aparecido públicamente el extenista fue el pasado domingo en la final del Ferrero Challenger, donde tuvo lugar un homenaje a Albert Ramos por su retirada a final de temporada.

A sus 45 años, se espera que Ferrero se reúna de nuevo con Alcaraz este próximo viernes para retomar los entrenos con la vista puesta en el 'Six Kings Slam' de Riad, que se celebrará entre el 15 y el 18 de octubre y en la que también competirán Novak Djokovic, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Taylor Fritz y Jack Draper.

Sobre Juan Carlos Ferrero

Ferrero fue N.º 1 del mundo y campeón de Roland Garros 2003, retirándose en 2012 a los 32 años. "Las lesiones fueron parte de mi carrera y no me dejaron mostrar mi cien por cien", manifestó entonces en una rueda de prensa.

Aunque dejó de competir, siguió inmerso en el mundo del tenis. Entre 2017 y 2018 entrenó a Alexander Zverev, y no fue hasta 2019 cuando decidió entrenar a Alcaraz, ayudándole a conquistar el US Open 2022, Wimbledon 2023‑24 y Roland Garros 2024‑25, y llegando a conseguir que su pupilo ascienda al número 1 en el ranking ATP.

"Es mi segundo padre. Pudo entrenar a otros grandes jugadores, pero me eligió a mí", aseguró Alcaraz el 2022 tras ganar su primer Grand Slam.

"Carlos es tal como se muestra, no tiene segunda personalidad. Se muestra con mucho carácter cuando escucha algo que no quiere oír, que casi siempre viene de mí, me llama el hombre del látigo", indicó años atrás el técnico.