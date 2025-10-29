Las autoridades investigan las circunstancias en que se produjo el suceso para dirimir responsabilidades: analizan si el anciano se cruzó con su silla de ruedas

Josep Martínez, portero español del Inter de Milán, atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas

Las autoridades italianas continúan investigando las circunstancias en que se produjo el atropello mortal en el que el portero español Josep Martínez, guardameta del Inter de Milán, acabó con la vida de un octogenario tras arrollarlo en una carretera de la localidad de Fenegrò, en la provincia de Como, Italia. La reconstrucción de los hechos y determinar cómo se produjo todo es ahora crucial para definir una posible pena para el futbolista.

Concretamente, el suceso tuvo lugar el martes a las 9:30 hora, momento en que el guardameta del conjunto neroazzurro atropelló al anciano, de 81 años, cuando éste circulaba en esos momentos en una silla de ruedas. Pese a los intentos por salvarle la vida, y a que incluso se envió un helicóptero a la zona, los sanitarios no pudieron sino certificar su muerte.

Josep Martínez, en estado de shock tras atropellar mortalmente al octogenario

En el incidente, Josep Martínez resultó ileso, aunque en estado de shock, muy afectado por lo ocurrido, según recogen medios italianos, que apuntan que tanto él como otros conductores intentaron auxiliar al anciano antes de la llegada de los sanitarios; algo que desgraciadamente fue en vano.

En el momento en que se produjo todo, el guardameta español circulaba con su vehículo por una carretera con un carril por sentido, y a su vez con otras dos pequeñas vías a cada lado de ambos, marcadas a modo de ‘carril bici’ con una línea amarilla continua.

Las primeras hipótesis apuntan a que el anciano se desvió y cruzó el carril

Aunque las autoridades están investigando un posible homicidio vial imprudente, las primeras hipótesis y las primeras reconstrucciones de lo ocurrido apuntan a que el anciano, con su silla de ruedas, pudo haberse desviado repentinamente en su circulación por el carril bici, adentrándose en la calzada por la que venían los vehículos.

Según medios italianos, la conductora que circulaba justo por detrás de Josep Martínez presenció los hechos y también habría notado un movimiento anormal del anciano con su silla de ruedas eléctrica. Por ello, no se descarta que el octogenario pudiese sufrir algún percance o algún problema de salud que derivase en que, repentinamente, perdiese el control de su silla de ruedas e invadiese el carril por el que circulaba el portero del Inter de Milán.

En ese caso, el guardameta podría haberse encontrado repentinamente con el anciano sin poder evitar el atropello, algo que se investiga, y para lo cual también se trata de analizar a qué velocidad circulaba el futbolista.

¿Qué pena podría caerle a Josep Martínez por el atropello al anciano?

De todo ello dependerá la decisión judicial que determine el tipo de pena que le puede caer a Josep Martínez. Si se considera que cometió un homicidio vial imprudente, tipificado en el artículo 589 del Código Penal italiano, podría enfrentarse a una condena de entre dos y siete años de cárcel, según si además se determina que infringió alguna norma de tráfico, tal como recoge AS.

Por el contrario, si lo que se estima es que lo ocurrido fue un accidente fortuito, derivado del movimiento imprevisible y repentino del anciano, el caso podría quedar fuera de una responsabilidad penal.

Por el momento, Josep Martínez ha sido interrogado por las autoridades y sometido a las distintas pruebas pertinentes para evaluar su estado y capacidad al volante. La investigación, paralelamente, trabaja reconstruyendo el suceso, tratando de verificar, entre otras, la velocidad de circulación y, por otra parte, la situación del anciano y sus movimientos antes de resultar atropellado.