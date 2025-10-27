Varios encapuchados le abordaron e intentaron introducirle en un vehículo del que habían salido

Las cámaras de seguridad de las inmediaciones registraron el momento del intento de secuestro en San Petersburgo

Andréi Mostovói, jugador del Zenit de San Petersburgo, ha sido víctima de un intento de secuestro tras ser abordado repentinamente por varios hombres encapuchados cuando se encontraba en las inmediaciones de su vehículo. La escena fue captada por las cámaras de seguridad de la zona y sirvieron para la detención de varios implicados, que habrían actuado también previamente consumando el secuestro de un empresario para pedir un rescate.

En el caso del futbolista de 27 años, los hechos se produjeron el pasado jueves cuando caminaba por San Petersburgo, según ha explicado este lunes el Comité de Instrucción de Rusia (CIR).

Los delincuentes asaltaron al futbolista Andréi Mostovói por la espalda

Tal como se aprecia en la secuencia captada por las cámaras del lugar, el centrocampista del Zenit discurría por la vía pública junto a otra persona con la que se detiene y habla a escasa distancia de su vehículo. Después, aparentemente, se despide de ella y se marchan en distinta dirección, con el futbolista dirigiéndose a la puerta del conductor de su vehículo, que estaba ya entonces abierto y con las luces encendidas.

Es justo en ese preciso instante cuando se producen los hechos: un grupo de encapuchados sale de un vehículo negro con cristales tintados que se encontraba estacionado justo en paralelo, separado por una acera, en la vía que discurre justo en sentido contrario.

Aproximándose sorpresivamente por la espalda y sin que al jugador le dé tiempo siquiera a advertir lo que iba a pasarle, inicialmente fue abordado por dos encapuchados que, todo vestidos de negro, forcejearon con él para tratar de llevárselo e introducirle en el coche del que habían salido.

Es entonces cuando entra en acción la persona con la que estaba Mostovói, otro deportista, identificado por los medios rusos como Alexandr Grakun, un jugador de hockey que, lejos de amedrentarse, salió corriendo para ayudar al futbolista del Zenit.

Sumándose al forcejeo, enfrentándolos y cargando contra los delincuentes, entre ambos consiguieron repeler la agresión, quedando el secuestro en un intento fallido.

Las autoridades rusas detienen a cuatro hombres tras el intento de secuestro

Tras lo ocurrido, y con una investigación en marcha para seguirles la pista, las autoridades rusas consiguieron abordar la detención de cuatro hombres, todos ellos sospechosos tanto del ataque contra Andréi Mostovói como del secuestro consumado de un empresario, justo cuando intentaban hacerse con dinero por su rescate.

Según la portavoz del CIR, Irina Volk, tras estos hechos se hayan estudiantes de una universidad local, en la región de Leningrado, que habían sido expulsados de la institución.

Andréi Mostovói, goleador en su partido después del ataque

Tras el susto y después de salvarse con ayuda de Alexandr Grakun del intento de secuestro, Andréi Mostovói salió al terreno de juego en su partido ante el Dinamo de Moscú el pasado domingo. Lo hizo como titular y, lejos de ver afectada su actuación por lo sucedido apenas tres días antes, impulsó la remontada en el encuentro con un gol en el minuto 42 de partido que puso el 1-1 en el marcador.

El enfrentamiento, que llegó a la segunda parte con empate tras el gol previo de João Paulo Bitello para el Dinamo de Moscú, finalizó con triunfo del Zenit tras marcar Gustavo Mantuan en el 71 el que sería el gol de la victoria.