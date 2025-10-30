Lamine Yamal o Carlos Alcaraz, jóvenes promesas del deporte, enseñan la fórmula clave para compaginar ocio con una vida de élite

¿Debe la élite deportiva vivir solo para el deporte? Hay jóvenes que reivindican su derecho a llevar una vida acorde a su edad. Por ejemplo, Lamine Yamal, que no solo compite contra sus rivales en el campo y sino también contra quienes critican que pueda divertirse fuera del campo y a la vez rendir al máximo nivel.

Con cada video que Lamine cuelga en redes, saltan las alarmas: "La preocupación del Barça es que siga rindiendo al máximo nivel. Que no se salga del carril bueno", explica Manu Carreño, periodista deportivo. Con tan solo 18 años, todavía es un deportista muy joven que tiene mucha más capacidad que otros. "Sus factores personales hacen que la presión la tolere muy bien", añade Francesc Porta, psicólogo deportivo.

Aún siendo un talento extraordinario, el rendimiento pasa por una buena red de apoyo: "Los entornos de los futbolistas son muy importantes". La familia, los amigos y el entorno deportivo, son esenciales para la carrera profesional. En caso de que la situación se salga de control, el equipo sabe frenar a tiempo, según explica el exfutbolista del club catalán, Andrés Iniesta: "Si el club cree que hace cosas que no están bien, lo hablarán internamente"

Qué opinan los psicólogos deportivos

Buscando ese buen camino entre tanta presión, algunos compañeros confirman que no es una edad fácil: "Las carreras cuando empiezan tan temprano, es difícil a nivel emocional manejar la expectación", añade Feliciano. Las nuevas generaciones, han sumado un aliado, el psicólogo deportivo: "No pueden solo estar entrenando y solo estar concentrados en el deporte. Necesitan descargar psicológicamente", confirma Francesc

Pau Marrón, es un joven jugador de baloncesto que lleva dedicándose a esta profesión desde los 10 años. Su apuesta ha hecho que tenga que renunciar a muchas cosas: "Puede acabar quemando a la larga y a veces si es necesario tomarse un respiro". Esta fórmula la tiene muy claro Carlos Alcaraz: "Si me equivoco, quiero hacerlo yo". "Carlos ha demostrado que se puede compaginar el ocio con ser un profesional intachable en la pista", añade Manu Carreño. Porque no hay que olvidar que persona y deportista, van de la mano.