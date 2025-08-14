Qué negocios paralelos tiene Carlos Alcaraz más allá del tenis: moda, tecnología y decisiones estratégicas

Inés Gutiérrez 14 AGO 2025 - 19:20h.

El joven murciano tiene un lugar destacado en los primeros puestos del ranking ATP

El regalo de Carlos Alcaraz a Bizarrap tras mostrarle su apoyo en su último partido en Londres

MadridHay grandes nombres en la historia del tenis español y a pesar de que todavía tiene mucha carrera por delante y tiene mucho por ofrecer y crecer todavía, el de Carlos Alcaraz es uno de ellos. El joven murciano hace tiempo que tiene un lugar destacado entre los primeros puestos del ranking ATP (actualmente ocupa el puesto número dos), consiguiendo con sus triunfos el aplauso del público, la aceptación de la crítica y la admiración de sus compañeros, que le ven como uno de los rivales a batir.

En mayo cumplió 22 años, pero durante todo el tiempo que ha estado en activo ha ido consiguiendo triunfos y trofeos, pero también una buena cantidad de dinero que no siempre ha estado relacionada directamente con el tenis, aunque sí de manera indirecta, pues parte de los beneficios que ha conseguido gracias a la publicidad es por la exposición que su carrera le proporciona. El tenis le apasiona, pero no es lo único que disfruta.

Los negocios paralelos de Carlos Alcaraz más allá del tenis

Gracias a patrocinios y sponsors ha podido ver crecer su fortuna, pues no son pocas las firmas que quieren contar con él como imagen. Alcaraz cuenta con una imagen muy positiva entre el gran público, es joven y sonriente, simpático frente a las cámaras y se ha sabido mantener alejado de polémicas. Detalles sobre su personalidad que quedaron plasmados en el documental Carlos Alcaraz: A mi manera, que tanta gente ha podido ver.

Obviamente, también es uno de los mejores tenistas del mundo y ha demostrado en más de una ocasión ser un deportista noble, capaz de reconocer cuando pierde (incluso cuando el árbitro no lo ve). Sabe perder y sabe ganar, algo que no siempre es sencillo.

Gracias a la imagen que ha ido forjando con el tiempo, ha tenido la posibilidad de colaborar con varias firmas, algunas típicas españolas, como El Pozo, pero también del cuidado de la piel, destacando la importancia de la protección frente al sol y sus daños. Se ha convertido en imagen de marcas deportivas, pero también otras de lujo, como Rolex, Louis Vuitton o BMW. La moda también parece ser de su interés y por ello ha colaborado con algunas firmas de alta gama.

Carlos ha ido forjando su fortuna gracias a los premios obtenidos durante los torneos en los que ha participado, también gracias a la publicidad, como hemos podido ver, pero una parte de ella también es gracias a sus inversiones inmobiliarias. Sus padres son quienes gestionan su fortuna hasta el momento, pero él ya ha ido dando sus primeros pasos en el mundo empresarial. En 2023 creó Garfia Properties SL, dedicada a inversiones inmobiliarias, y Garfia Valores, para la gestión de inversiones y participaciones empresariales.

Poco a poco Carlos va creciendo como persona, como deportista y como empresario, escogiendo las inversiones que le pueden reportar más beneficios y cerrando los acuerdos con los que se siente cómodo, ya sea promocionando su tier