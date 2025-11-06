"El racismo no tiene cabida en el fútbol ni en la sociedad", subraya el club, que ha respaldado y defendido a su jugador, que motivó que el partido se suspendiese

El racismo continúa extendiéndose en el mundo del fútbol. Pese a las continuas campañas y las sanciones para combatirlo, las denuncias por episodios relacionados no dejan de producirse. Una de las últimas proviene de la liga de Preferente Autonómica de Murcia, donde el Abarán CF ha denunciado públicamente a través de un comunicado que su guardameta, Aboubacar Camara, más conocido como 'Bouba' y originario de Guinea, recibió “insultos racistas” por parte de “un jugador del equipo contrario”, el CF Lorca Deportiva, al que se midió el pasado domingo 2 de noviembre.

En un comunicado, el club en el que milita el portero ha denunciado y condenado enérgicamente lo ocurrido, expresando su “total rechazo a unos hechos que nunca deberían suceder en un terreno de juego” y que, de hecho, propiciaron la suspensión del encuentro tras manifestar al árbitro lo ocurrido.

Los insultos racistas a Aboubacar Camara, ‘Bouba’

En el comunicado, el Abarán CF muestra su férreo compromiso con los valores del deporte y todo su apoyo al jugador, quien fue “víctima de una conducta totalmente inaceptable que atenta contra los principios del deporte y del compañerismo”, según aseguran, condenando firmemente lo ocurrido.

“Fue un partido intenso y competido hasta el último minuto, pero, por desgracia, ocurrió algo que nunca debería suceder en un terreno de juego. Un jugador del equipo contrario se dirigió a nuestro portero (Aboubacar Camara) con insultos racistas”, señalan, para a continuación mostrar el “total rechazo ante estos hechos”.

“Desde nuestra entidad condenamos firmemente cualquier tipo de discriminación, ya sea por motivo de raza, color, origen o cualquier otra condición. El racismo no tiene cabida en el fútbol ni en la sociedad”, apostillan.

Además, en su mensaje inciden en el comportamiento de su portero: “Nuestro guardameta, un deportista ejemplar dentro y fuera del campo, únicamente quiso comunicar al colegiado el grave insulto recibido y manifestar su decisión de abandonar el terreno de juego si el jugador agresor no era expulsado. Su reacción fue la de una persona valiente y comprometida con los valores del respeto y la dignidad, que deben estar siempre por encima del resultado o de cualquier circunstancia deportiva”, aseveran.

“Ante esta situación, y quedando algo menos de dos minutos para la finalización del encuentro, el colegiado decidió señalar el final del partido”, cuentan en el comunicado, informando al mismo tiempo de lo ocurrido y trasladando desde el club todo su “apoyo y respaldo” a su jugador.

Al respecto, también este último, en declaraciones recogidas por La Opinión de Murcia, ha denunciado los hechos, asegurando que el jugador rival le llamó “negro de mierda”.

“Mi central me pasó el balón, lo orienté con la izquierda y golpeé. El jugador que vino a presionarme lanzó la mano como queriendo pegarme, pero no llegó. Le dije ‘¿qué te pasa a ti, gilipollas?’, y entonces él se giró, me miró y me dijo ‘negro de mierda’. Después se fue corriendo”, ha relatado al citado medio.

Tras ese episodio, ha señalado que fue al asistente para comunicarle lo ocurrido, advirtiendo que si no se lo decía al árbitro no seguiría jugando. En ello insistió en sucesivas ocasiones hasta que, finalmente, y tras un episodio que denuncia que ya ha vivido en distintas ocasiones, se suspendió el partido.

El comunicado del CF Lorca

Tras lo acontecido, y después del comunicado del Abarán, el CF Lorca también quiso realizar una manifestación pública. De forma íntegra, su mensaje dice lo siguiente:

“1.- Nuestra institución y todos los que formamos parte de la misma, han estado, están y estarán comprometidos con la lucha contra la lacra social que supone el racismo y la xenofóbia, especialmente en el ámbito del deporte y concretamente del fútbol. El racismo y las actitudes racistas no tienen cabida en el deporte, que debe ser un espacio de encuentro, respeto, y compañerismo.

2.- El club se pone a plena disposición de los organismos competentes para colaborar en la investigación en aras de que se pueda aclarar lo sucedido ayer en el Campo Municipal de ‘Los Tollos’ en el encuentro correspondiente a la 9ª jornada de liga de Preferente Autonómica de la Región de Murcia, que disputaron Abarán CF y nuestro equipo filial.

En cualquier caso, nos reservamos la aplicación de las acciones internas que consideremos oportunas en caso de que se demuestre que se produjo realmente algún hecho condenable y a su vez solicitaremos las medidas correspondientes en caso de que no se demuestre el mismo contra quienes hubieran dañado o intentado dañar la imagen de nuestra plantilla o de nuestra entidad.

3.- El Lorca quiere, además, mostrar su sorpresa y perplejidad como club en que hechos como los denunciados puedan tener cabida en una plantilla, como la de nuestro filial, donde conviven casi diariamente cinco nacionalidades distintas (caribeñas, latinoamericanas y africanas) y entre las mismas, siete jugadores de raza negra, además de gitanos y de otras razas indígenas americanas”.