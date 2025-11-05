Cristiano Ronaldo desvela los detalles de su boda con Georgina Rodríguez

Claudia Barraso 05 NOV 2025 - 17:15h.

Cristiano Ronaldo ha revelado más detalles sobre su esperada boda con Georgina: no tienen fecha por el momento y será una ceremonia "íntima y privada"

Después de que Cristano Ronaldo y Georgina anunciasen que se casaban, han sido pocos los detalles que han salido a la luz del que ya es uno de los eventos más esperados. El anillo que le regaló el futbolista a tu prometida tiene un valor de más de seis millones de euros, algo que deja ver que no será una ceremonia sencilla, todo lo contrario.

En una entrevista con el periodista inglés Piers Morgan, Ronaldo ha confirmado que no tienen una fecha fijada, además de otros detalles: “Todavía no tenemos fecha para la boda. Queremos hacerlo después de la Copa Mundial de la FIFA, ya con la Copa. Todavía no sabemos dónde se celebrará porque a Georgina no le gustan las fiestas, prefiere las celebraciones privadas, por lo que habrá que respetar lo que decida”. Un evento íntimo que podría concentrar a cientos de personas de la vida de la pareja, conocida mundialmente.

Georgina, además de ser una gran empresaria, dio un gran impulso a su fama gracias a los documentales donde mostraba cómo es su vida y la de su futuro marido. Madre, modelo, influencer, empresaria… Son muchas las facetas que quiso mostrar, tantas que tuvo que sacar una segunda parte. No solo han mostrado la parte buena de sus vidas, también se sinceraron como nunca acerca de uno de los peores episodios que atravesaron: la pérdida de su bebé. De hecho, fue una de las cosas que habló con el periodista en su última entrevista juntos: “Este tipo de experiencias puede dañar una relación o fortalecerla. Claramente, en vuestro caso salisteis más fuertes”, añadió Morgan.

Unas palabras que reafirmó el futbolista hablando sobre la complicidad y confianza que tiene con la española: “Siempre nos apoyamos el uno al otro. Consolidamos más la relación por lo que pasó y he aprendido que incluso en los peores momentos has de suavizar las cosas y buscar un equilibrio entre lo malo y lo bueno. Fue algo de lo que aprendí y gracias a lo cual vi otras perspectivas de la vida. Todo pasa por algo, por lo que estamos bendecidos y me siento orgulloso de ello”.

Así le pidió matrimonio

Sus hijos son lo más importante para los dos. En los documentales incluso llegan a ser protagonistas de algunas graciosas escenas que han revelado cómo es de cercano Cristiano Ronaldo con ellos. En un momento de la entrevista ha contado cómo fue el momento en el que decidió pedirle matrimonio a Georgina. “Unos amigos me empezaron a grabar, algo que nunca habían hecho en 10 años que le conozco. Era la una de la mañana, mis hijas, estaban durmiendo. Un amigo me dio el amigo y entonces, Alana y Eva llegaron y me dijeron ‘Papá es el momento de que le des el anillo a mamá y le preguntes si se quiere casar contigo’”.

Hasta ahora nadie conocía cómo había sido el momento en el que el futbolista decidió pedirle matrimonio a la influencer. “Y yo dije, ‘sí, es el momento’. Fue precioso. No fue demasiado romántico. Yo no me considero romántico, lo soy a mi manera. No suelo llevar flores todos los días a casa, por lo menos tengo un detalle así al mes. Una de las cosas que más me gustó es que no se fijó en el anillo, solo me preguntaba que, si era de verdad, no se lo creía. No llegué a llorar, pero tenía las lagrimas en los ojos”.