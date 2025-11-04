Una delegación formada por Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Emilio Butragueño y Xabi Alonso ha recordado al futbolista en su mural en los aledaños de Anfield

Una delegación formada por Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Emilio Butragueño y Xabi Alonso ha recordado al futbolista en su mural en los aledaños de Anfield

El Real Madrid ha querido dedicar un sentido homenaje a Diogo Jota, –exjugador del Liverpool fallecido junto a su hermano el pasado mes de julio tras un fatal accidente de tráfico en Zamora–, visitando el mural dedicado en recuerdo al futbolista en los aledaños de Anfield. La ocasión, que ha tenido lugar con motivo del partido que este martes disputan los dos clubes en el estadio del conjunto inglés, ha dejado además un emotivo mensaje de Trent Alexander-Arnold, quien compartió vestuario con el portugués.

"Mi amigo Diogo. Te echamos mucho de menos, pero seguimos queriéndote mucho. Tu recuerdo y el de André siempre permanecerán vivos. Sonrío cada vez que pienso en ti y siempre recordaré los buenos momentos que compartimos. Te echo de menos, amigo, cada día", escribió Trent, excanterano del Liverpool y jugador del Real Madrid desde la presente campaña, dejando su mensaje en una nota que depositó junto a un ramo de flores en el lugar.

El gesto del Real Madrid y Trent Alexander-Arnold en recuerdo a Diogo Jota

El futbolista inglés participó en el acto junto a una delegación madridista que también estuvo formada por el defensa Dean Huijsen, Emilio Butragueño y el entrenador, Xabi Alonso, también exjugador del Liverpool y el primero en realizar la ofrenda floral en nombre del club.

Tras él, fue Alexander-Arnold quien, con su propio ramo, dejó su ofrenda y su dedicatoria en recuerdo, que acompañó además con un mando de PlayStation, símbolo de la pasión que compartían ambos por los videojuegos. Junto a su mensaje, además, dejó otros como “Te echo de menos, Jota” y “YNWA”, siglas que hacen referencia al mítico ‘You’ll never walk alone’; el “nunca caminarás solo” de Anfield.

El emotivo acto, igualmente, fue compartido por las redes del Liverpool, que se hizo eco de los mensajes y compartió un vídeo del momento en que se produjo.

Diogo Jota, eternamente recordado en Anfield

De solo 28 años, Diogo Jota será eternamente recordado en Anfield, legendario feudo de un Liverpool que decidió retirar el dorsal 20 en su honor y en su memoria. El futbolista, que llegó al club en 2020, dejó una huella ya imborrable en el club, que desde su muerte no ha dejado de mostrar apoyo a sus allegados y a todos sus fans.

Fue un aciago 3 de julio de 2025 cuando perdió la vida en un fatal accidente de tráfico. Viajaba con su hermano, André Silva, quien también murió en el siniestro, ocurrido en las carreteras de Zamora, en España.

El futbolista apenas acababa de casarse 11 días antes con su esposa, y se hallaba al volante de un Lamborghini cuando se produjo el suceso. El vehículo, según la investigación, se salió de la autovía Rías Bajas (A52) a la del kilómetro 65, en sentido Benavente, en torno a las 00:40 horas.

Cuando los bomberos llegaron al lugar, tuvieron que extinguir un incendio que se extendió desde su coche a la vegetación colindante. Los servicios de Emergencias no pudieron hacer nada por salvar sus vidas.

Tras la muerte del futbolista y su hermano, por los estadios de fútbol de Inglaterra y más allá, no dejaron de producirse los homenajes y los gestos de duelo y recuerdo; muestras en su memoria que aún hoy perduran y siguen produciéndose.