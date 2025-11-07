"Podría haber cogido parte de las comisiones de Gerard Piqué en el caso Supercopa", aclara sobre su supesta legalidad

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, afirmó que nunca ha “ trincado” y que todo su patrimonio “es legal”, negando haber percibido comisiones del exfutbolista Gerard Piqué por la Supercopa de España en Arabia Saudí, así como tener propiedades en Cabo Verde o República Dominicana.

“Ha habido tanta suciedad vertida en medios de comunicación, diciendo falsedades como que tengo un equipo de béisbol en República Dominicana, que podría haber cogido parte de las comisiones de Gerard Piqué en el caso Supercopa, que tengo apartamentos en Cabo Verde o República Dominicana, y una villa de superlujo comprada con no sé qué dinero. Todo falso, todo mentira”, escribió Rubiales en su red social X.

“Yo no he trincado nunca, yo soy un hombre honesto. Y rectificar es de sabios. Entonces, espero que rectifique”

Rubiales recordó que se ha sometido a una inspección de la Agencia Tributaria Española, la cual según él confirmó que su patrimonio es “legal” y que todo ha sido adquirido con los ingresos de su trabajo, “declarado cien por cien en España”, recalcó nuevamente el que fuese presidente de la RFEF.

Inhabilitado por la FIFA hasta 2026 por el conocido ‘caso Hermoso’, el exdirectivo de la RFEF y del sindicato AFE reiteró su inocencia y justificó la “necesidad” de publicar su libro ‘Matar a Rubiales’, editado por Última Línea, que saldrá a la venta el 13 de noviembre. Según explicó, la obra busca “evitar esas falsedades” y ofrecer su versión de los hechos sobre su salida de la federación, que considera fruto de “la mayor conspiración que haya conocido el fútbol español”.

El libro, de más de 500 páginas e ilustrado con fotografías y medio centenar de documentos, defiende que “con sus políticas de apoyo al fútbol femenino lo había llevado a la cima del deporte mundial”. En sus páginas, el exfutbolista andaluz también reflexiona sobre "si tuvo algo" que ver, según él, el Gobierno, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el de LaLiga, Javier Tebas, o la influencia del mundo ‘woke’ en su dimisión.