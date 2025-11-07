"¡Soy jugador de baloncesto, no tengo nada que ver con esto! ¡Fumo marihuana, y ya está!", exclamó a los agentes

La detención de Tony Allen fue grabada por las cámaras corporales de los policías: también detuvieron al conductor del vehículo en el que viajaba

ArkansasAnthony ‘Tony’ Allen, exjugador de baloncesto que llegó a ser campeón de la NBA con los Boston Celtics en 2008, además de excompañero de Marc Gasol en los Memphis Grizzlies, ha sido detenido por posesión de drogas después de que las autoridades le diesen el alto en un control de tráfico y detectasen marihuana y cocaína en el vehículo en el que viajaba como copiloto.

El momento, además, quedó registrado por las cámaras corporales ‘dashcam’ de los policías estadounidenses del Condado de Poinsett, Arkansas, que captaron cómo el exbaloncestista trataba de exculparse reiteradamente aseverando que lo que habían encontrado en el coche en el que viajaba no era suyo.

Tony Allen y su detención por posesión de drogas

Trasladando sus quejas a los agentes, Tony Allen insistió una y otra vez en que la cocaína que detectaron en el vehículo no le pertenecía, aseverando el daño que podían hacer a su imagen con el arresto.

Mientras tanto, el otro hombre, el conductor del coche en el que viajaba, identificado como William Hatton, admitió que había estado fumando marihuana en el vehículo la noche previa, pero también negó que la cocaína fuese suya. Sobre ello, concretamente, y sin culpar directamente a Tony Allen, lo que llegó a decir es que había tenido “probablemente 18 personas diferentes” en su vehículo “en las últimas 2 semanas y media”, dejando ver que la droga podía pertenecer a alguna de ellas.

En el curso de los acontecimientos y ante la insistencia policial y sus registros, el exbaloncestista de 43 años, oriundo de Chicago, terminaba perdiendo los nervios, maldiciendo justo antes de que las autoridades encontrasen una pipa y una bolsa con una sustancia clara en la guantera que luego comprobaron que era cocaína.

Así, pese a las explicaciones de ambos y sus quejas, nada les libró del arresto y de esa imagen del exjugador de Boston Celtics, New Orlean Pelicans y Memphis Grizzlies, –equipo del que llevaba una sudadera justo en ese instante–, siendo esposado junto a Hatton.

"¡Tengo demasiado que perder como para andar con ustedes, hombre! ¡No, esta es mi vida! ¡Soy jugador de baloncesto, no tengo nada que ver con esto! ¡Fumo marihuana, y ya está!, gritaba Tony Allen ya esposado, cargando contra los agentes mientras le llamaban a calmarse.

El comunicado de Tony Allen tras su detención

Tras su detención, Tony Allen ha emitido un comunicado público a través de sus redes sociales, en el que explica su versión de los hechos: “El 5 de noviembre tenía agendada una entrevista. Mi transporte fue proveído por la organización de la entrevista que iba a realizar. Mientras era conducido allí, el vehículo en el que era pasajero fue parado por una infracción de tráfico. Durante la detención, los agentes detectaron el olor de marihuana, lo que llevó a una búsqueda en el vehículo. El conductor y yo fuimos arrestados por posesión de sustancias ilegales”, explica, para a continuación subrayar que no era consciente de las drogas que había en el vehículo.

“Quiero ser muy claro: no estaba en posesión, ni era consciente, de las drogas ilegales encontradas en el vehículo que pertenecía al conductor. Nunca he usado cocaína o metanfetamina y estas sustancias no reflejan quien soy o mis valores”, sostiene.

“Entiendo que las perspectivas de esta situación no son favorables. Sin embargo, he trabajado diligentemente a lo largo de mi carrera para honrar mis principios. Particularmente para los jóvenes a los que enseño y la comunidad a la que sirvo. Este incidente no disminuye mi dedicación a ese trabajo, y sigo comprometido a ser una fuerza y un líder positivo”, añade, finalizando el comunicado asegurando que esta “cooperando completamente con el proceso legal”, mostrándose “seguro” de que “los hechos hablarán por sí mismos”.

“Pido paciencia y entendimiento mientras todo este asunto se resuelve”, finaliza, dando las gracias.