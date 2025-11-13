Alberto Rosa 13 NOV 2025 - 20:30h.

"He visto a una mujer embarazada con dos niños pequeños. He pensado en los niños”, ha dicho

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha protagonizado este jueves un tenso momento cuando un hombre encapuchado ha aparecido en plena presentación de su libro 'Matar a Rubiales' y le ha lanzado tres huevos ante la mirada de todos los presentes.

El hombre, que ya ha sido detenido por la Policía, es el sobrino de Luis Rubiales. El familiar irrumpió al grito de “sinvergüenza” en el acto y le ha lanzado tres huevos que el exdirectivo de la RFEF ha logrado esquivar dándose la vuelta y dejando que impactaran en la parte posterior de su americana. Inmediatamente después, Rubiales ha lanzado corriendo a por el atacante y fue parado por los propios asistentes al acto, que eran amigos, familiares y prensa, mientras que otros han expulsado al sobrino del expresidente de la sala.

Rubiales ha explicado después por qué intentó defenderse: "La suerte es que me han parado. No sé si tenía un arma o algo. He visto a una mujer embarazada con dos niños pequeños. He pensado en los niños”, detalló, al tiempo que puntualizó que se había "asustado mucho". Eso sí, después reconoció: "Que me tiren huevos me da igual".

Rubiales ha presentado este jueves en Madrid su libro, en el que repasa su gestión al frente de la RFEF (2018-2023) y da su versión sobre lo ocurrido en la final del Mundial femenino de 2023 con la jugadora internacional Jennifer Hermoso, a la que besó sin su consentimiento en el momento de la celebración del título conseguido por España.

Esto acabó desencadenando su dimisión al ser suspendido por la FIFA y, posteriormente, fue condenado por agresión sexual. En su nuevo libro, Rubiales explica su relato de lo sucedido y cómo se produjo esa dimisión, defendiendo que "con sus políticas de apoyo al fútbol femenino lo había llevado a la cima del deporte mundial", según destacó la nota de prensa de la editorial. El andaluz desvelará "si tuvo algo" que ver el Gobierno, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, o la influencia del mundo 'woke'" en su dimisión.

En este libro, Rubiales denuncia "la mayor conspiración que haya conocido el fútbol español", según el comunicado, con mentiras "fabricadas" con "el fin de catalogarle ante la sociedad como corrupto". El autor aporta pruebas documentales que demostrarían no sólo su inocencia sino "la más que presumible procedencia" de las acusaciones de las que ha sido objeto.