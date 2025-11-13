Al grito de "sinvergüenza", un desconocido irrumpió en el acto y lanzó dos huevos que esquivó Rubiales

Luis Rubiales: “No pido perdón a Jenni Hermoso a día de hoy porque yo le pregunté a ella y me dijo ‘vale’”

Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, fue atacado por un hombre, identificado después como el sobrino del exdirectivo, que le tiró huevos durante la presentación de su libro 'Matar a Rubiales'.

Al grito de "sinvergüenza", un desconocido irrumpió en el acto y lanzó dos huevos que esquivó Rubiales. El atacante fue reducido y sacado de la sala y el acto continúa sin más incidentes. Rubiales, que se lanzó a por el atacante y fue parado por asistentes al acto, explicó después por qué intentó defenderse.

"La suerte es que me han parado. No sé si tenía un arma o algo. He visto a una mujer embarazada con dos niños pequeños. He pensado en los niños», detalló, al tiempo que puntualizó que se había "asustado mucho", aunque reconoció: "Que me tiren huevos me da igual".

Rubiales presenta este jueves en Madrid su libro, en el que repasa su gestión al frente de la RFEF (2018-2023) y da su versión sobre lo ocurrido en la final del Mundial femenino de 2023 con la jugadora internacional Jennifer Hermoso, a la que besó sin su consentimiento en el momento de la celebración del título conseguido por España.

Esto acabó desencadenando su dimisión al ser suspendido por la FIFA y, posteriormente, fue condenado por agresión sexual. En su nuevo libro, Rubiales explica su relato de lo sucedido y cómo se produjo esa dimisión, defendiendo que "con sus políticas de apoyo al fútbol femenino lo había llevado a la cima del deporte mundial", según destacó la nota de prensa de la editorial. El andaluz desvelará "si tuvo algo" que ver el Gobierno, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, o la influencia del mundo 'woke'" en su dimisión.

"La mayor conspiración que haya conocido el fútbol español"

En este libro, Rubiales denuncia "la mayor conspiración que haya conocido el fútbol español", según el comunicado, con mentiras "fabricadas" con "el fin de catalogarle ante la sociedad como corrupto". El autor aporta pruebas documentales que demostrarían no sólo su inocencia sino "la más que presumible procedencia" de las acusaciones de las que ha sido objeto.

En sus más de 500 páginas, que incluyen fotografías y medio centenar de documentos, el exfutbolista, inhabilitado por la FIFA hasta 2026 por el 'caso Hermoso', recuerda cómo la RFEF pasó de ingresar 141 millones de euros cuando accedió al cargo a más de 400 millones gracias, entre otras cosas, a la Supercopa de España en Arabia.

Asimismo, reconoce que el "fugaz besito" que dio en los labios a Jenni Hermoso en la celebración del Mundial de 2023 en Australia y Nueva Zelanda fue un error, fruto de la lógica euforia del momento y de la tensión que había sufrido en los meses previos por la rebelión de 'Las 15' internacionales contra el ex seleccionador femenino Jorge Vilda.

Al día siguiente del acto en Madrid, Rubiales presentará el viernes, a partir de las 19:00 horas, el libro en el hotel DWO Urban Granada, también sin necesidad de solicitar invitación y donde firmará ejemplares a los lectores que lo compren 'in situ' o traigan desde casa 'Matar a Rubiales'.