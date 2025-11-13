Europa Press 13 NOV 2025 - 20:45h.

Los agentes se han personado en el lugar de los hechos tras el aviso de que una persona estaba arrojando huevos al exfutbolista.

Un familiar tira huevos a Luis Rubiales y éste sale corriendo hacia él durante la presentación de su libro en Madrid

El tío de Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha sido detenido este jueves por la Policía Nacional tras lanzar huevos a su sobrino en la presentación de su libro, aunque sin impactar del todo en el exdirectivo.

Los agentes se han personado en el lugar de los hechos tras el aviso de que una persona encapuchada estaba arrojando huevos al exfutbolista. En el lanzamiento, el detenido ha dañado una pantalla que se encontraba detrás de Rubiales.

El tío fue frenado por varios asistentes

Ante ello, la Policía ha procedido a su detención por presunto delito de daños. El suceso ha ocurrido en el Êspacio Eventize de Madrid al inicio de la presentación de 'Matar a Rubiales' (edit. Última Línea), donde el expresidente expone su versión del beso no consentido que dio a Jenni Hermoso y denuncia una conspiración mediática y política en su contra.

El exmandatario se levantó y fue hacia el agresor, pero entonces fue frenado por varios asistentes al evento. El espontáneo se marchó de inmediato bajo reprimendas de algunos testigos y al salir de dicha sala fue parado por agentes de Policía.

Luis Rubiales, tras la agresión pública

Luis Rubiales se ha pronunciado después de los hechos y ha explicado ante la prensa por qué intentó defenderse corriendo hacia él: "No sé si tenía un arma o algo. He visto a una mujer embarazada con dos niños pequeños. He pensado en los niños”.

Tras esto, eso sí, Luis Rubiales confiesa que "la suerte es que me han parado" y el propio público no ha dejado que el expresidente de la RFEF no pudiese llegar hasta su tío, que ya ha sido detenido. Por último, el protaagonista quiso puntualizar que se había "asustado mucho" y después reconoció: "Que me tiren huevos me da igual".