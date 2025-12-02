La selección española femenina derrota a Alemania en el Metropolitano y se proclama de nuevo ganadora de la Liga de Naciones

La selección española femenina de fútbol se proclamó campeona de la Liga de Naciones de la UEFA, por segunda edición consecutiva, tras vencer (3-0) a la de Alemania este martes en la vuelta de la final celebrada en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

Después del 0-0 el pasado viernes en el Fritz-Walter Stadion de Kaiserlautern, Espa�ña defendió su trono como única campeona del torneo. Dos ediciones y dos títulos continentales para la campeona del mundo, una selección española que fulminó a las alemanas a base de golazos en el segundo tiempo: doblete de Claudia Pina y otro tanto más de quilates a cargo de la joven Vicky López.

En sus redes sociales han subido varios post celebrando la victoria que tanto ha alegrado al club y a la afición. El año pasado consiguió el trofeo al derrotar a Francia con dos goles en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. En redes sociales ya son la primera noticia, y todos los usuarios celebran esta esperada victoria. Esta vez han sido con 3-0, que las españolas se proclaman campeonas por segundo año consecutivo.

Resumen del partido

Con un doblete de Claudia Pina y un gol de Vicky López, España superó a Alemania por 3-0 este martes en la vuelta de la final de la Liga de Naciones disputada en el Metropolitano para revalidar el título de campeona de la competición europea.

La selección española dominó a la selección germana con las mejores ocasiones en la primera parte, pero el partido se marchó al descanso con un empate sin goles. En la segunda parte Pina marcó en los minutos 61 y 74, y Vicky en el 68