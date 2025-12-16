El artillero del Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé vio recompensado su gran año, en el que contribuyó con sus goles a la conquista de la primera Liga de Campeones

La española Aitana Bonmatí ha logrado este martes el Premio The Best, el tercero consecutivo con el que la FIFA reconoce a la mejor jugadora del año, en una gala celebrada en el hotel Fairmont de Doha (Catar). Bonmatí se impuso en las votaciones a otras dos españolas: la delantera del Arsenal, Mariona Caldentey, y la centrocampista del Barça, Alexia Putellas.

La centrocampista del FC Barcelona y de la selección española, que ya había ganado este galardón en 2023 y 2024 y que cuenta con tres Balones de Oro, ve recompensado su extraordinario trabajo en un año en el que conquistó Liga, Copa y Supercopa con el conjunto culé, aunque se quedó a las puertas de conquistar la Champions League y la Eurocopa, cayendo en las respectivas finales frente al Arsenal y a Inglaterra.

La terna de finalistas estuvo completada por dos compañeras de selección: Mariona Caldentey y Alexia Putellas, doble ganadora del Balón de Oro. Por detrás finalizaron otras jugadoras del Barça como Patri Guijarro, Claudia Pina o Ewa Pajor, así como Sandy Baltimore, Nathalie Bjorn, Lucy Bronze, Temwa Chawinga, Diani Kadidiatou, Melchie Dumornay, Lindsey Heaps, Lauren James, Chloe Kelly, Alessia Russo y Leah Williamson.

Ousmane Dembélé, mejor jugador masculino del año

En la misma gala, el francés Ousmane Dembélé, vigente ganador del Balón de Oro, se alzó con el Premio The Best al mejor jugador del año, imponiéndose a su compatriota y delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, y al español Lamine Yamal, atacante del FC Barcelona.

El delantero del Paris Saint-Germain fue reconocido por su brillante temporada, en la que contribuyó con sus goles a la conquista de la primera Liga de Campeones del club francés y al triplete de los de Luis Enrique: Liga, Copa y Champions League. De esta forma, Dembélé sucede en el palmarés del galardón al delantero brasileño del Real Madrid, Vinícius Jr.

En el trío de finalistas también estuvieron Mbappé y Lamine Yamal, ambos incluidos en el once ideal masculino de 2025, junto a Pedri (FC Barcelona), Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City), Achraf Hakimi (PSG), Willian Pacho (PSG), Jude Bellingham (Real Madrid), Cole Palmer (Chelsea FC), Nuno Mendes (PSG), Vitinha (PSG) y Virgil van Dijk (Liverpool FC).

Luis Enrique, mejor entrenador del año

Por último, el español Luis Enrique, que conquistó un triplete con el PSG y dio al club su primera Champions League, fue reconocido como mejor técnico del curso, superando en la terna final al alemán Hansi Flick (FC Barcelona) y al neerlandés Arne Slot (Liverpool). Su segundo, Rafel Pol, recogió el premio en nombre del asturiano.