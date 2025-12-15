Maitena Berrueco 15 DIC 2025 - 07:00h.

3,8 kilómetros a nado en aguas heladas, 180 en bici sobre nieve y hielo y 42 corriendo

Así es "la carrera más dura del mundo", en la que participa una joven vasca

Compartir







Vitoria-GasteizLa atleta Bego Alday está a punto de convertirse "en la primera persona 'no man' en completar un Ironman en la Antártida". Lo hará el próximo mes de enero, aunque ya ha puesto rumbo al lugar más frío y ventoso del planeta, un desierto helado en el que esta vitoriana pretende hacer historia, tras dos años de extenuante entrenamiento en algunos de los lugares más inhóspitos del planeta.

El objetivo es completar un triatlón de distancia Ironman en el continente blanco. Un hito que solo se ha logrado en una ocasión, en 2022 el danés Anders Hofman completó esta prueba en 73 horas, Alday tratará de bajar de las 36 horas.

Bego Alday empezó el año participando en la ‘carrera más dura del mundo’. Solo 17 personas más, entre ellas únicamente otra mujer, aceptaron el reto de completar la ‘Classic 6633 Arctic Ultra’. Bego, era la más joven, con solo 28 años cubrió los 193 kilómetros en 60 horas y cuando terminó aseguró, sin ambages, que fue “apocalíptico”.

PUEDE INTERESARTE Verdeliss confirma su presencia en una de las carreras más duras de España

A menos 33 grados, tuvo que transitar buena parte de la carrera por los paisajes helados con los ojos cerrados, “se me pegaron las pestañas”, pero “si abandonaba, conociéndome, hubiera tenido que volver a intentarlo y no quería volver más allí”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Primera persona "no man" en un Ironman

A muchos la experiencia vivida en Canadá les hubiera quitado las ganas de seguir probándose en condiciones extremas, pero entre esos, no está la atleta vasca que lleva dos años preparándose en algunos de los lugares “más duros del mundo”, como Islandia, Canadá, Finlandia, Groenlandia y Patagonia, con un objetivo claro: “Mi objetivo es hacer el primer iron ‘no’ man, que el nombre excluye mucho”.

Bego, capitana de la Marina Mercante, está más que acostumbrada a romper estereotipos y quiere hacerlo también ahora con su participación en este proyecto. El mes de enero y la Antártida son la fecha y el lugar para este nuevo reto de la vitoriana que se enfrentará a 3,8 kilómetros nadando, 180 kilómetros en bici y 42 en una maratón, todo ellos en condiciones extremas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El equipo IronHuman, liderado por Bego Alday, acaba de partir rumbo a la Antártida para intentar un Ironman completo en el continente más extremo del planeta. Solo se ha logrado una vez en la historia, y ahora Bego "buscará romper ese límite en menos de 36 horas, siendo la primera persona 'no man' en completar un Ironman allí".

El reto en pleno paisaje helado

3,8 km de natación en aguas que pueden bajar de los 0 grados. En este tramo, Bego tendrá que esquivar icebergs y enfrentarse a los peligros de la fauna salvaje, además de la amenaza constante de la hipotermia.

A continuación, deberá completar 180 km de bicicleta sobre hielo y nieve, con temperaturas negativas y rachas de viento que pueden superar los 120 km/h. En esta fase, el mayor peligro lo representan las grietas ocultas bajo la superficie helada.

La prueba finalizará con 42 km de carrera sobre nieve, que pondrán al límite la resistencia después de más de 30 horas ininterrumpidas de frío y fatiga.

Ironhuman, más que un reto deportivo

Ironhuman es un proyecto deportivo y al mismo tiempo un documental sobre el reto de Bego Alday, cuyo objetivo es desafiar los límites del cuerpo y la identidad en entornos extremos. A través de una serie de expediciones en condiciones climáticas adversas, Ironhuman es un documental sobre la preparación integral para un reto histórico: convertirse en la primera persona no man en completar un Ironman en la Antártida. Este proyecto no solo busca romper un récord del mundo, sino también cuestionar los moldes tradicionales del deporte de resistencia, dando visibilidad a nuevas formas de habitar el esfuerzo, el liderazgo y la aventura.

A través del viaje de Bego Alday, la expedición aborda cómo el género, el lenguaje y las estructuras invisibles condicionan nuestro modo de existir. La Antártida, "único continente sin fronteras, sin banderas y sin jerarquías", se convierte en el "escenario perfecto para cuestionar qué significa romper límites cuando esos límites ya no son geográficos, sino simbólicos".

El camino recorrido hasta ahora les ha llevado en el último año a recorrer los siguientes escenarios: