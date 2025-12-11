El partido entre ambas selecciones, previsto para el próximo 26 de junio de 2026, coincide con las celebraciones del Orgullo en Seattle, una de las sedes mundialistas

Donald Trump recibe el Premio FIFA de la Paz tras perder el Nobel: "Esto es lo que queremos de un líder que se preocupa del pueblo"

Pese a que está previsto su arranque para el 11 de junio del próximo año, el Mundial de Fútbol 2026, que se celebra en Canadá, Estados Unidos y México ya tiene su primera polémica: el partido fechado para el 26 de junio de 2026, que coincide con las celebraciones del Orgullo en Seattle. Ya se le ha denominado ‘el partido del Orgullo’ y quienes se enfrentan justo en el duelo en esa sede son Egipto e Irán, naciones que, para sorpresa de nadie, no han tardado en plantarse ante la FIFA y negarse a disputar el encuentro, apelando, entre otros, a una contradicción con sus “valores culturales, religiosos y sociales”.

Unidos para expresar su disconformidad al organismo rector del fútbol mundial, insisten en que no disputarán un encuentro que, por otra parte, en Seattle pretenden utilizar como un escaparate más del fin de semana anual del Orgullo en la ciudad, donde se multiplicarán los actos y celebraciones similares en apoyo al colectivo LGBTQ+, al igual que en múltiples puntos del estado de Washington.

Egipto e Irán se niegan a participar en el denominado ‘partido del Orgullo’

Frente a ello, la Asociación Egipcia de Fútbol (EFA) ha enviado una carta a la FIFA y a su secretario general, Mattias Grafström, "rechazando categóricamente" cualquier actividad relacionada con el apoyo a la homosexualidad durante el partido.

En esa línea, la entidad ha subrayado que tales actividades "contradicen directamente los valores culturales, religiosos y sociales de la región, especialmente en las sociedades árabes e islámicas", remitiéndose además a los estatutos de la FIFA, según los cuales el organismo rector debe adoptar una postura neutral en cuestiones políticas y sociales.

De igual modo, y por su parte, el presidente de la Asociación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, también ha cargado contra este hecho, y la agencia de noticias ISNA lo cita objetando "un movimiento irrazonable e ilógico que esencialmente señala el apoyo a un grupo en particular".

Seattle seguirá adelante con el ‘partido del Orgullo’ y sus actos por el colectivo

Pese a las objeciones, desde Seattle tienen claro que seguirán adelante con sus actos por el día del Orgullo, que desde ya están en el foco tras la reacción egipcia e iraní.

Al respecto, la FIFA sólo tiene control sobre el estadio y la 'Fanfest' oficial en las ciudades anfitrionas del Mundial, pero no sobre las actividades de las comunidades locales y sus actividades, como la celebración anual del Orgullo en la ciudad estadounidense.

El partido del 26 de junio se denominó partido del Orgullo antes de que se conocieran los equipos, y en Seattle no hay planes para detener las actividades: "La comunidad y la cultura LGBTQ+ de Seattle son una parte esencial de lo que hace tan especial a nuestra ciudad, y estamos deseando compartirlo con el mundo", ha declarado Hana Tadesse, vicepresidenta de comunicaciones del comité organizador local de la Copa del Mundo en Seattle.

La FIFA tiene así un nuevo quebradero de cabeza después de que ya en el pasado Mundial de Catar, en 2022, el debate lo protagonizase el brazalete de capitán 'One Love' que algunas selecciones querían llevar. Con colores similares a los de la bandera arco iris con el que se identifica al colectivo 'LGBTQ+', querían reivindicarlo también como símbolo contra la discriminación y a favor de la diversidad en un país donde la homosexualidad también está prohibida. No obstante, antes del arranque del torneo, el ente rector del fútbol mundial prohibió a los equipos llevar dicho brazalete, amenazando con sanciones deportivas.

Ahora, Egipto e Irán se unen cargando contra el ‘partido del Orgullo’. Los actos homosexuales son ilegales en Irán y en algunos casos se castigan incluso con la muerte. En Egipto, por su parte, existen delitos "para proteger la moralidad o la religión" en virtud de los cuales la homosexualidad también puede ser perseguida.